En una reunión sin Jorge Yunda, alcaldes de Pichincha insisten en normativas más estrictas para controlar el covid-19 en la provincia

Que se extienda el toque de queda desde las 19:00 hasta las 05:00, se autorice la ley seca durante todo el día y se apliquen reglas especiales para permitir el transporte de pasajeros entre los cantones son los pedidos en los que insistieron los alcaldes de Pichincha.

Las principales autoridades de Rumiñahui, Mejía, Cayambe, Pedro Moncayo, San Miguel de los Bancos y Puerto Quito se pronunciaron la mañana de este viernes, 24 de julio del 2020. La reunión fue convocada por la regional 2 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).



Roberto Hidalgo, alcalde Mejía, recalcó que desde que el cantón pasó al semáforo amarillo los contagios de covid-19 aumentaron en un 200%. La principal preocupación de este Municipio es la falta de espacios en hospitales de Quito, hacia donde deben trasladarse los casos de este cantón. “De los 120 000 habitantes que tiene el cantón, por lo menos unos 10 000 tienen covid-19” comentó el alcalde quien difiere de las cifras oficiales de casos y de fallecidos.

El pasado miércoles, 22 de julio del 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional ya se pronunció sobre estos pedidos pero solo autorizó la aplicación del mismo horario del toque de queda que rige en Quito, para todos los cantones en semáforo amarillo de la Sierra y de otras cuatro provincias de la Costa y Amazonía. El COE no mencionó nada sobre la ley seca.



“Eso fue una burla. Manifestaron que la ley seca no tenía razón de ser y que no nos ayudaba en nada y eso es totalmente lo contrario. En esta semana que volvimos al rojo, hemos tenido buenos resultados, recalcó Hidalgo.

Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, afirmó que al menos en esta localidad sí existe un exceso en el consumo de bebidas alcohólicas. “En Cayambe tenemos un incremento del 150% de contagios (desde el paso al amarillo). En las comunidades hemos logrado bajar los índices de muertes a nivel rural. Tenemos un hospital básico por eso hemos pedido un espacio de UCI en esos hospitales. Con los pocos recursos hemos realizado inversiones en el hospital pero no han sido suficientes”.



Virgilio Andrade, alcalde de Pedro Moncayo, contó que hay limitaciones “por todo lado” para manejar la emergencia sanitaria. “Uno como municipio quiere invertir en beneficio de salvar vidas pero hay muchas limitaciones para hacerlo”. También, agregó, es un porcentaje mínimo de casos que registran las autoridades estatales de los que realmente tiene el cantón. “La ley seca debe ser durante las 24 horas”, indicó.



Tito Aguirre, alcalde de Puerto Quito, contó que si bien la poca cantidad de habitantes de este este cantón ha permitido tener un mejor control de la emergencia, sí hay problemas de indisciplina y falta de cumplimiento de medidas preventivas.



Marco Calle, alcalde de San Miguel de los Bancos, dijo que el cambio de semáforo también provocó el aumento de casos en el cantón. Al estar cerca de Quito y de Santo Domingo de los Tsáchilas donde hay varios contagios, también vuelve vulnerable a esta localidad, afirmó. “En el noroccidente no tenemos ni un hospital. No hay lugar para nuestra gente que está enferma”.



Wilfrido Carrera, alcalde de Rumiñahui, señaló que los problemas que afronta Quito también los vive Rumiñahui, al estar tan cerca. “La ley seca ayudaría a controlar las fiestas clandestinas y los accidentes de tránsito. La lucha contra la pandemia está en las calles”.



Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico y presidente de la Regional 2 de la AME, se unió al pedido de los municipios de Pichincha y afirmó que insistirán en estos pedidos de forma “más enfática” hacia el Gobierno Nacional. “El COE nacional no puede seguir eludiendo la responsabilidad. Nos ha atribuido la responsabilidad de cambiar de semaforización. El trabajo es conjunto”.



Jorge Yunda, alcalde de la capital de la provincia de Pichincha, no asistió a la reunión y mantuvo sus actividades de agenda de este 24 de julio.