Alcaldes de tres provincias presentarán demanda de acción de protección por asignaciones pendientes

Al menos 10 de los 17 municipios de Napo, Pichincha, Orellana, apoyarán el pedido de acción de protección contra el Estado por las asignaciones pendientes –que en algunos casos- se arrastran desde el 2019.

La decisión la dio a conocer un grupo de alcaldes que conforman la Regional 2 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), la mañana de este viernes 4 de septiembre del 2020.



Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico y presidente de la Regional 2 de la AME, explicó que la demanda será por la deuda que tiene el Gobierno Nacional con estas alcaldías, principalmente por concepto de devolución del IVA. Solo por este monto, indicó, la deuda supera los USD 200 millones.



“Hemos tenido que ser responsables ante los ciudadanos. Pero no es justo que los recursos no estén llegando de manera oportuna”, indicó Orellana, sobre la falta de recursos que han tenido que enfrentar los municipios en medio de la emergencia sanitaria.



“Seis meses hemos estado prácticamente resistiendo. Tenemos un periodo por terminar y no es justo que el Gobierno no tome consciencia”, acotó el presidente de la Regional 2 de la AME.



Fabricio Ambuludi, alcalde de Pedro Vicente Maldonado, indicó que respaldará las decisiones de esta Regional porque considera que su cantón y los demás del país están atravesando una situación compleja. “Esperamos tener las respuestas que necesitamos. Será en beneficio de nuestros ciudadanos a quienes representamos”.



Carlos Guevara, alcalde de Tena, contó que tras la última reunión a la que asistió con representantes del Ministerio de Finanzas se habló de un compromiso de pago sobre las asignaciones pendientes por devolución del IVA, que serán transferidas hasta diciembre. Aún así indicó que respaldará este pedido. “Estamos en crisis la mayoría de los municipios. En Tena tenemos USD 14 millones de deuda”.



Ricardo Ramírez, alcalde de Francisco de Orellana; y Roberto Hidalgo, alcalde de Mejía, también apoyaron la postura de los cabildos para solventar al menos en parte la falta de recursos que enfrenta cada ayuntamiento del país.



El pasado miércoles 2 de septiembre se realizó una reunión entre Finanzas y alcaldes de la Amazonía donde se acordó un mecanismo de pago a los municipios de esta región, que se concretará desde este mes.