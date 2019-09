Alcaldes de la zona 5 piden a la Asamblea Nacional que convoque al Defensor del Pueblo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los criterios por el cumplimiento de la paridad de género en la elección de las vicealcaldías de 99 Municipalidades del país, profundizan las diferencias entre la Defensoría del Pueblo y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

La mañana de este miércoles 25 de septiembre del 2019 los alcaldes agremiados en la AME regional 5, que involucra a Guayas, Santa Elena, Galápagos y Los Ríos, aseguraron que la Defensoría del Pueblo se “arrogó funciones” al exhortar a esos Cabildos para que cumplan con la paridad en sus jurisdicciones. Ese pedido lo hizo el defensor Freddy Carrión, quien solicitó públicamente que los Concejos Cantonales en ese número de ciudades, no se ha respetado la paridad de acuerdo con lo que se establece en el artículo 317 del Cootad.



Ahí se establece que los consejos regionales, concejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible.



Pero de acuerdo con Edsson Alvarado, presidente de AME Regional 5 y alcalde de Santa Lucía, justamente ese articulado establece que la paridad se aplicará “donde fuera posible”. “Fuera, dice bien claro el término”.



“La Ley es clara, cuando presentamos nuestras listas hubo paridad de género, hombre y mujer, pero no le podemos exigir al pueblo que elija un hombre y una mujer. Los Concejos Cantonales han elegido al vicealcalde de entre sus miembros, por votación, no por dedocracia”.

En un comunicado público, Freddy Carrión, titular de esa institución, aseguró ayer, 24 de septiembre, que continuará en la defensa de los derechos de las mujeres en las cortes nacionales y en las instancias internacionales de derechos humanos.



Desde julio de 2019, la Defensoría del Pueblo presentó 15 acciones de protección para que se respete la paridad de género en todos los municipios. Entre ellos, Cuenca y Santa Isabel, Azuay; San Cristóbal, en Galápagos, Limón Indanza, en Morona Santiago; entre otros municipios.



Dalton Narváez, alcalde de Durán y presidente de AME Guayas, afirmó que el 17 de julio del 2011 la Procuraduría del Estado ya hizo una conclusión sobre este tema. “Determinó que no hay una vulneración de derechos”.



Alvarado afirmó que el presidente del gremio municipalista, Raúl Delgado, ya emitió un comunicado al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, para que a través de la Comisión Legislativa de Fiscalización, se convoque al defensor del Pueblo para que explique sobre las acciones que viene ejecutando “en contra de los Municipios del país”.