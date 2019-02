El alcalde de Seúl promete acabar con los mataderos y restaurantes de carne de perro

LEA TAMBIÉN

Park Won-soon, alcalde de Séul en Corea del Sur, anunció ante una multitud que planea cerrar todos los mataderos de perros, luego de ver la película animada 'Underdog' sobre los perros abandonados que viven entre las dos Coreas.

Con esta decisión Won-soon espera erradicar los restaurantes que comercializan la carne de perro y acabar con el maltrato que sufren estos animales. "Actualmente quedan uno o dos (mataderos de perro). No puedo obligarlos a cerrar el negocio, pero los presionaré para que se marchen", dijo el alcalde según recoge el portal de El Confidencial el 13 de febrero del 2019.



Durante el mandato de Won-soon se han eliminado varias carnicerías y mataderos de canes que existían en la capital coreana. También busca la manera de incentivar la adopción responsable de perros callejeros para que estos no terminen siendo sacrificados.



La película animada 'Underdog' que provocó la decisión de Won-soon es una historia sobre los canes callejeros que fueron abandonados por sus dueños. Ellos encuentran "un lugar sin humanos" en donde se dan cuenta de sus identidades y el significado de la libertad, así lo señala el portal IMdb.

En Seúl cada año 8 500 perros son sacrificados por no ser adoptados y entre 700 000 y un millón son utilizados como alimento, pero en los últimos tiempos la cifra de personas que comen esta carne se ha reducido porque entre los jóvenes no es bien visto, según datos de la ONG Kara.