Alcalde contrae covid-19 por segunda vez tras repunte en la frontera mexicana

El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, resultó positivo por covid-19 por segunda vez en cinco meses en medio de un repunte en la frontera mexicana que ha convertido a ese municipio en el de mayor aumento de contagios del país.

"Debo decirles que he vuelto a salir positivo en mi examen más reciente y no solamente yo, sino también mi hija Regina y mi esposa Alejandra, ella como presunta positiva. Los tres tenemos síntomas de un resfrío fuerte", informó Cabada, quien resultó positivo por primera vez el 6 de mayo, en Facebook.

El contagio de la autoridad municipal ocurre en medio de un repunte de casos de covid-19 en Chihuahua, estado donde está Ciudad Juárez, además de otros lugares como Aguascalientes, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas.



Ciudad Juárez, que colinda con El Paso, Texas, es el municipio con mayor aumento semanal de casos de covid-19, con un incremento de 203, de acuerdo con el monitoreo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



De los más de 850 000 contagios y 86 000 fallecidos, Chihuahua concentra 14 366 casos y 1 582 muertes, según la Secretaría de Salud (SSa) federal.



De estos datos, Ciudad Juárez representa casi 1 000 fallecidos y se acerca a los 10 000 casos.



"Como les he estado informando en estos últimos días, los índices de contagio y recontagio del coronavirus en nuestra ciudad son realmente preocupantes", reconoció Cabada, quien es alcalde sin partido.



Aunque podría tratarse de una reinfección, expertos en salud aclaran que esto ocurre cuando el primer virus y el segundo no son el mismo, lo que solo se demuestra secuenciando a ambos.



El alcalde exhortó a la población a atender las recomendaciones básicas para evitar contagiar o contraer una infección, como el uso de mascarilla, la sana distancia y lavarse las manos.



"Les informo que estaré trabajando desde mi casa hasta que los médicos me autoricen a reincorporarme a mis actividades normales. Le pido a nuestro padre Dios que nos ayude a todos y que pase pronto esta terrible pesadilla que azota al mundo", declaró.



Los contagios en la frontera entre México y Estados Unidos llaman la atención desde la llegada de la enfermedad al país por los presuntos casos en maquiladoras, entre migrantes que esperan la resolución de sus solicitudes de refugio y por las restricciones al tránsito en la frontera terrestre.

Según los datos más recientes, México llegó a 851 227 contagios y 86 167 fallecimientos acumulados desde la declaración de la pandemia de coronavirus a finales de febrero.