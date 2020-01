Alcalde de Loja sugiere a concejal seguir su direccionamiento político y lo reta a debate público

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Loja, Jorge Bailón, y el concejal Daniel Delgado, tuvieron un altercado el 7 de enero del 2020 antes de iniciar la Sesión Ordinaria del Cabildo. Delgado reclamó su nula participación en las comisiones e incluso dijo que ya lo había hecho por escrito.

El concejal le preguntó al burgomaestre qué debía hacer para ser tomando en cuenta en las comisiones puesto que ha sido ignorado en los últimos siete meses pese a su capacidad. “No conformo ninguna de las comisiones que hasta el momento se han dado trámite para los diferentes proyectos y ordenanzas…”.



Delgado insistió en su pedido: “¿qué debo hacer para que usted señor alcalde me tome en cuenta para las diferentes las comisiones?”. En su intervención aseguró haber tenido la votación más alta de Loja en las elecciones seccionados de marzo del 2019.



Bailón se mostró sorprendido con la pregunta y fue categórico en su respuesta al asegurar que el Municipio de Loja “es una institución política, métase en la cabeza, política”. Yo tengo un direccionamiento político y si se pliega (somete) a mi yo puedo trabajar con usted”.



Incluso reconoció que, en parte, esa actitud es antidemocrática, pero tiene que sacar adelante una institución con su criterio político. “Si usted colabora en todos los planteamientos que yo hago es porque está trabajando aquí, si tiene otros usted mismo se está aislando. Y eso no es solo para usted sino para todos los señores concejales”.



Bailón se mostró enérgico y sostuvo que no permitirá la polémica al interior del Cabildo. Lo invitó a su despacho a conversar sobre el tema. Delgado volvió a intervenir y dijo: “no nos equivoquemos lo político con la politiquería. Si espera que apoye en todo como lo ha manifestado, difícil va a ser”. Allí le apagaron el micrófono.

Al final de la discusión, el alcalde retó al concejal a un debate público sobre su comportamiento en el cabildo en los siete meses de gestión. Delgado aceptó el reto para que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo. Bailón terminó diciendo que, “a mí me conocen más de 20 años”.