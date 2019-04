El alcalde de Latacunga Patricio Sánchez fue destituido por Contraloría

LEA TAMBIÉN

La Contraloría General del Estado notificó la destitución del cargo y pago de una multa de USD 7 000 al actual alcalde de Latacunga, Patricio Sánchez. La notificación se dio el lunes 22 de abril del 2019.

La sanción administrativa se dio porque el Burgomaestre no acató las disposiciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) en el proceso de adjudicación del contrato para la construcción del paso vehicular deprimido El Molinero, ubicado en el barrio San Felipe, al oriente de Latacunga.



Para esta obra se debía construir un viaducto que conecte la avenida 5 de Junio con la vía que une al Paso Lateral y al cantón Pujilí. Los trabajos se iniciaron en septiembre del 2017 y estuvieron a cargo del Consorcio 5 de Junio.



Tras la inauguración de la obra, que se realizó en diciembre del 2018, se presentaron varias quejas de los vecinos como la falta de veredas en una zona o aceras muy angostas en el otro extremo.



“Que estén contentos los opositores que querían que existiría malversación de fondos o sobreprecio en la obra. Ya me destituyó el pueblo ¿y ahora a quién van a destituir si mi cargo acaba el 20 de mayo? Voy a defender mi honor”, dijo Sánchez tras conocer sobre la resolución del ente de control.



La decisión de la Contraloría General del Estado será impugnada por el Burgomaestre, para lo cual tendrá un plazo de 30 días. Si el recurso jurídico no es admitido apelará ante el Tribunal Contencioso Administrativo solicitando una rectificación.



“Está a destiempo esta destitución descabellada. Creo que se dieron con la piedra en la boca mis opositores porque pesaban que iba a ganar la reelección”, dijo Sánchez.