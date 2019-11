Agustín Albán: ‘No es desregular, es dar facilidades de abrir más carreras’

LEA TAMBIÉN

Desde julio de 2019, Agustín Albán dirige la Secretaría de Educación Superior (Senescyt). Habló sobre la reforma a la LOES que trae la Ley de Crecimiento Económico; su visión del sistema.

¿Cuántos años vivió fuera, antes del encargo?

Estuve 25 años entre México y España. Dirigí Univer Milenium, con 5 000 estudiantes. Y una Escuela de Negocios en España (EUDE), con 17 000. Habla bastante bien de mi gestión, no hay otras historias de éxito, me atreví a ir allá a reconquistar espacios educativos.



¿Es dueño?

Propietario, son sociedades limitadas. No quiero que se preste a conflicto de intereses. Si yo quisiera defender mis intereses estaría trabajando allá, no acá.



¿Por qué en una ley económica incluyeron una reforma educativa?

Una ley económica urgente que no incluya educación deja de lado el motor de desarrollo. Lo que hay es un tema de desregularización que facilite a las universidades públicas y privadas brindar una oferta académica ligada al mercado laboral, a la tecnología, temas en línea. Por mí hubiera hecho una reforma integral a la LOES.



¿Por qué una reforma?



180 000 jóvenes se quedan fuera al año de la universidad.



Pero el problema va más allá de la oferta de nuevas carreras. Las ‘U’ dicen que no tienen recursos para abrir las puertas a todos.

Hay que ver la composición de la demanda. Medicina requiere laboratorios, acceso a cadáveres, otras carreras no. La más buscada es Administración. ¿No podríamos atender esa demanda en línea?



El Consejo de Educación Superior aprueba las carreras, tras revisar si van con el mercado laboral. Los graduados de Administración luego no consiguen trabajo.



Eso es permitir que el Gobierno decida qué estudia usted. Yo soy economista y seguí Filosofía Política. He trabajado en banca de inversión y en la universidad, no estudié para ser lo que soy hoy, sino lo que me apasionaba. ¿Por qué poner en manos de un órgano regulador el futuro de su hijo?



Pero quizá la mayoría no cuenta con una situación económica como la que usted tuvo.

El acceso a la universidad pública no tiene que ver con el estrato económico. A la ‘U’ pública no acceden los más pobres sino los mejor preparados, del área urbana, es un fenómeno de elitización de la educación pública. La mitad de los jóvenes de colegios privados va a la Espol y Politécnica Nacional.



La libre oferta incluyó ingenierías en joyería; cuatrimestres, no semestres. ¿Se volverá a eso?

Hace cinco años no había entes reguladores como el CES y Caces. Aprendimos la lección, con universidades de poca calidad, oferta irrelevante. Se sobrerreguló, ahora no es desregular, es facilitar.



Usted dijo desregular.

Es facilitar. ¿Usted cree que la Central, EPN y Espol no pueden plantear su oferta? Creo en la autonomía universitaria. Que no oferten ingeniería en joyería, qué tal en programación, en ciberseguridad.



En el proyecto dicen que las universidades podrían abrir carreras sin control y luego el Caces podría regularlo.

Es control ex post. Harvard no tiene evaluación de carreras. La EPN puede hacerlo.



¿No es mejor hacer una moratoria y definir qué requiere el mercado?

Eso es pernicioso.



¿Y si los jóvenes estudian esas nuevas carreras, abiertas sin control y luego no tienen trabajo?

La universidad no es responsable del mercado laboral, al final lo que hace que eso funcione es el crecimiento económico. Del 100% de jóvenes indígenas que entra a la educación superior, un año después solo el 30% sigue.



¿Y con más oferta ellos no van a desertar?

Confío en que la ‘U’ sabe lo que el país necesita, en base a sus estudios y análisis.



¿Por qué no eliminar el CES, si ya no controlará?

El CES cuesta al año USD 5 millones al año y el Caces, USD 7,5 millones.



En la reforma abren la puerta a convenios con la universidad extranjera.



Es un tema tecnológico. Me gustaría tener una universidad completamente en línea. Hay 8 000 alumnos de maestría en la UNIR.



¿Le gustaría expandir a los centros de los que es propietario a Ecuador?

Me encantaría, pero no puedo. Ser dueño no es pecado ni ilegal. No tengo una gran operación en este país. Preocúpense por la educación del país.