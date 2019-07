Alan Duncan: ‘Estoy aquí para agradecer al presidente Lenín Moreno’

LEA TAMBIÉN

Es claro que el Reino Unido está haciendo esfuerzos alrededor de toda Latinoamérica. Como ministro, disfruto conocer la mayor cantidad de países diferentes. Hemos reconstruido nuestra relación con Argentina, luego de 35 años del conflicto las relaciones son mucho mejores. Ahora queremos seguir siendo un gran apoyo para Colombia y su proceso de paz. Somos, probablemente, el país que ha tomado más acciones en el tema de Venezuela.

¿Cuáles son las perspectivas de la relación entre Gran Bretaña-Latinoamérica y Ecuador una vez que el Brexit se encuentra en marcha?

Cuando dejemos la Unión Europea haremos un mayor esfuerzo de unión con países no europeos. Lo llamamos la Agenda Canning, que sirve para mejorar y reforzar las relaciones entre Reino Unido y todos los países de América Latina. El comportamiento horroroso de Nicolás Maduro ha hecho que hayamos tenido que concentrarnos en el impacto de este comportamiento, no solo en Venezuela, sino en toda la región. Así que, cuando salgamos de la Unión Europea, vamos a ser un país que comercie más con los países de la región. Y con respecto al Ecuador, vamos a concentrarnos en tener más comercio y en temas como medioambiente. El acuerdo de la Unión Europea con los países andinos lo hemos replicado con el nuevo acuerdo de libre comercio que tenemos con estos países. Tan pronto salgamos de la Unión Europea, pueden entrar en vigencia.



El turismo es importe ahora para Ecuador, ¿qué se hará en ese aspecto?

Para mí es decepcionante, porque estaré solo días y quiero ir a Galápagos (risas).



¿Y qué se debe mejorar para que los ecuatorianos vayan a su país?

Hay que mejorar el sistema de visas. He pedido un informe global sobre el servicio de visas a escala mundial y mi conclusión es que no es bueno. Hay que ser más acogedores como país.

¿Ecuador es un país para que empresarios de Gran Bretaña inviertan?

Sí, pienso que es así. Pero para asegurar esto, hay que crear un clima positivo para la inversión, donde impere la ley y que la corrupción no complique el funcionamiento de las empresas.



¿Cómo benefició que Julian Assange haya salido de la Embajada de Ecuador en Londres?

Enormemente. Eso era como una nube oscura molestosa y ahora estoy aquí para agradecer al presidente Lenín Moreno, porque se trabajó en esto durante muchos meses. Y estoy realmente encantado de haber resuelto este problema. Creo que cuando se vio la foto de Assange saliendo de la embajada, todas las persona sensatas en el Ecuador pensaban que el Presidente había tomado una buena decisión y que era la decisión correcta.



Por eso estoy aquí, para darle un gran agradecimiento al presidente Moreno, para expresar mi gratitud y respeto, también para decirle que su embajador en Londres, Jaime Marchán, fue brillante. Y estoy encantado de que hayamos dejado ese problema atrás, para que nos podamos amar sin que nadie se interponga en nuestros caminos.



¿Qué tan dificultoso fue saber que Ecuador realizaba actos de espionaje en Londres, durante la estadía de Assange en la embajada de Ecuador?

No lo tomamos de esa forma y es algo que ya no tiene importancia.