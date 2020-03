Municipio de Quito dará soporte para ecuatorianos repatriados, afirma el Alcalde

LEA TAMBIÉN

Desde este miércoles 25 de marzo del 2020 arranca un plan de repatriación de ecuatorianos que se quedaron varados en el exterior por la prohibición de arribo de vuelos internacionales con pasajeros, debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.

Por el momento, dos vuelos están listos para traer personas desde Toluca-México, vía Aeroregional, y desde Fort Lauderdale-Estados Unidos. Estos dos países, según un registro que se realizó por iniciativa del asambleísta Fabricio Villamar, son los que más ecuatorianos tienen en espera para volver al país.



El alcalde Jorge Yunda explicó a este Diario queel Municipio pidió al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional se implemente un protocolo para traer a ecuatorianos en vulnerabilidad "y el COE, con todas sus dependencias involucradas en movilidad y transporte, lo ha autorizado".



Según Yunda, básicamente la ciudad pide que todo el proceso se maneje con todas las seguridades sanitarias. El plan es vigilar que se cumplan los protocolos y que los viajeros hagan su cuarentena, "se hagan pruebas de inicio y pruebas de seguimiento, etc."



La idea, puntualizó Yunda, es colaborar para que los ecuatorianos en condiciones vulnerables como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad puedan regresar "y no poner obstáculos como municipio por alguna estigmatización que no cabe si se sigue estrictamente los protocolos de cercos epidemiológico. Nosotros apoyaremos en lo que se nos pida".



El Alcalde explicó que para la cuarentena se planea usar viviendas de los viajeros, hostales y hoteles. El Municipio está dispuesto a colaborar con el COE Nacional, el Ministerio de Salud y las autoridades en general con vigilancia, personal médico y ell equipo de trabajo del Patronato San José.



También ofreció recursos como espacios para residencias y alimentación si llega a ser necesario. "Lo importante aquí son las seguridades epidemiológicas y la estricta cuarentena", finalizó.