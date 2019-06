Agustín Albán estará al frente de la Senescyt

LEA TAMBIÉN

El tercero en dirigir la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt), durante la presidencia de Lenín Moreno, será Agustín Albán. En diciembre del año pasado integró la terna para ocupar la Vicepresidencia de la República.

¿Qué se conoce del sucesor de Adrián Bonilla? Que es guayaquileño, tiene 51 años, es el rector de la Universidad Univermilenium, de México. También que es licenciado en Economía y Filosofía Política, graduado en Brown University. Y que antes de estar en el mundo de la educación trabajó en el medio financiero.



Aunque oficialmente no se ha anunciado que dirigirá la educación superior, el jueves 27 de junio, el Primer Mandatario mencionó su nombre, durante el gabinete realizado en Baños. La posesión sería el miércoles 3 de julio próximo.



Entre otros retos deberá enfrentar la continuación del proceso Ser Bachiller, régimen Sierra. La evaluación terminó en la primera semana de junio. De ella depende en gran parte el ingreso a la educación superior pública de quienes terminan los estudios secundarios. Aún no empiezan las postulaciones. Además de esa calificación se toma en cuenta el promedio de la nota de grado y otros aspectos como lugar de residencia, situación socieconómica, entre otros.



También tiene que encarar el cumplimiento de ofertas presidenciales como la apertura de la Universidad Amawtay Wasi, así como de universidades en Santo Domingo y la Amazonía.



Adrián Bonilla ha recalcado que es importante seguir fortaleciendo la educación superior pública, lo que implica universidades, politécnicas e institutos. En este 2019, los rectores pelearon y consiguieron que no se recorte el presupuesto, pero no hubo un incremento, que para muchos, era requerido, para ampliar la oferta de cupos.