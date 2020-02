Aguaje durante el lunes y martes de Carnaval, pronostica el Inocar

LEA TAMBIÉN

El Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador (Inocar) informó que se registrarán aguajes en el perfil costanero del país durante el próximo feriado de Carnaval.

El Inocar, en un reporte publicado el miércoles 19 de febrero del 2020, dijo que desde el lunes 24 hasta el jueves 27 se registrarán aguajes. El fenómeno ocurre cada 14 días durante las fases de luna nueva y luna llena.



El feriado de Carnaval en Ecuador se celebrará el lunes 24 y 25 de febrero del 2020 y se sumarán al descanso del fin de semana del sábado 22 y domingo 23.



Además, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) señaló que la Costa y la región Insular se encuentran con bandera amarilla, por lo que solicitó a la ciudadanía tomar las debidas precauciones.



El Inocar recomienda a los pobladores de las zonas costeras y turistas estar atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control, no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas.



También pide a los visitantes no arrojarse al agua desde escolleras, no perder de vista a los niños en la playa, nadar en paralelo a la orilla, evitar internarse mar adentro y tener presente que las zonas rocosas y los muelles son lugares peligrosos para bañarse.