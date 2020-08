Más agresiones en contra de los agentes de tránsito en Cuenca

LEA TAMBIÉN

Los casos de agresiones a funcionarios de la Empresa de Movilidad (EMOV) del Municipio de Cuenca aumentaron durante la emergencia sanitaria del covid-19. En estos cinco meses se judicializaron nueve denuncias por agresiones a agentes civiles y personal del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SERT).

El último caso ocurrió la mañana de este lunes 17 de agosto del 2020. Un ciudadano había estacionado su vehículo –tipo buseta- en un sitio no permitido de las calles Tadeo Torres y avenida Solado, sector del Banco de Pichincha.



El controlador procedió a colocar los sellos de seguridad y cuando la grúa estuvo a punto de llevárselo, llegó el conductor, ingresó al vehículo y se marchó del sitio para evitar la sanción. En ese movimiento rápido impactó al funcionario del SERT que estaba en la parte delantera.



Según el informe de la EMOV, de allí guardó el automotor en un garaje y agredió física y verbalmente a los dos controladores del SERT. La Policía detuvo al conductor y está previsto que esta misma tarde se realice la audiencia de formulación.



Mientras tanto, esta mañana un Juez de Tránsito ordenó instrucción fiscal por 30 días y medidas cautelares (presentarse en la Fiscalía cada 10 días) contra otra persona que, cerca de las 23:00 de este domingo 16 de agosto, agredió a un agente tras ser sancionado por infringir el toque de queda.



El hecho ocurrió en las calles de las Caras y Colorado. Los uniformados detuvieron la marcha del vehículo y el conductor no pudo justificar la circulación. Cuando el agente le extendió la notificación por la infracción cometida, el conductor lo agredió.



Esta persona también su detenida por la Policía Nacional. Fabián Moscoso, gerente de la EMOV, dijo que no permitirán que el personal de la institución sea violentado por cumplir su trabajo y en los controles que solo buscan en bienestar colectivo.



Según Moscoso, las agresiones al personal aumentaron en esta emergencia por parte de ciudadanos que infringen las normativas y que buscan evadir las sanciones. De los nueve procesos judiciales abiertos dos han sido sentenciados y el resto están en investigaciones o esperan el fallo final.