Conductor procesado por agredir con 'vocabulario soez y denigrante' a tres mujeres agentes de tránsito: 'Si fueran hombres...'

Son más de dos minutos de vejaciones e insultos. Marcos P.-un conductor que incurrió en una contravención de mal parqueo en la avenida Del Rotarismo, en Urdesa Central, norte de Guayaquil- agredió verbalmente a tres agentes civiles de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) que cumplían con su trabajo, la tarde del lunes 23 de noviembre del 2020. El hombre cuestionó la labor de las vigilantes que, pese a las ofensas emitidas por el agresor, intentaron mantener la calma.

Eran expresiones contra su condición de mujer. Él les dice: "Su forma de tratar, su mirada desafiante", "Abusivas hijas ...", "Porque son mujeres, no les digo otra cosa", se escucha más de una vez en un video. El registro audiovisual da cuenta de los insultos que las agentes civiles soportaron y se difunde este miércoles 25 de noviembre, cuando se conmemora a escala mundial el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.



El video se difundió en redes sociales y causó el repudio de los usuarios de las plataformas de Internet.



Ante los insultos, la agente reclama al conductor: "Usted no tiene ningún derecho de tratarme así", pero él continúa: "Si fueran hombres, les sacaría la ... porque así son, abusivas. Graba, graba, graba", dijo el ciudadano desafiante.



Luego de la agresión, la Policía Nacional detuvo al hombre y lo trasladó a la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo donde se se desarrolló la audiencia de formulación de cargos durante la madrugada del 24 de noviembre.



La Fiscalía anunció este miércoles 25 de noviembre que Marcos P. será procesado por ataque y resistencia, tras haber, presuntamente, agredido verbalmente "con vocabulario soez y denigrante", y por el desacato a las disposiciones de las tres agentes de tránsito que cumplían con su gestión.



El artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla una pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión para ese delito. Además, el juez de Garantías Penales, Carlos Redwood, dispuso dos medidas cautelares que el hombre deberá cumplir mientras se desarrolla el proceso legal: prohibición de salida del país y su presentación semanal ante el fiscal Gregorio López, quien lleva las indagaciones del caso.

En Ecuador, la violencia contra las mujeres no cesa y el llevar un cargo público no es un blindaje ante la agresión.



Luego de que el incidente se hiciera público, la ATM repudió la agresión verbal recibida "por tres de nuestras agentes civiles de tránsito durante un procedimiento realizado por ellas ante una clara contravención de tránsito", indicó la institución en un comunicado oficial.



Las expresiones -dice la AMT- "evidencian que la lucha contra la violencia hacia la mujer, si bien registra avances significativos, debe reforzarse para construir una sociedad respetuosa entre las personas y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, además de velar y proteger los derechos humanos de la mujer".