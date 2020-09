Aglomeraciones en los buses se multarán con 4 salarios básicos

LEA TAMBIÉN

Evitar las aglomeraciones y sostener el costo de operación son los principales retos que enfrentan los transportistas.

El domingo 13 de septiembre de 2020, cuando finalice el estado de excepción y no rija el toque de queda, la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito prevé un aumento de la demanda de pasajeros. Los horarios se extenderán y se incrementará el número de buses para solventar la necesidad de movilización.



Por el momento, los 1 000 buses públicos y 180 troles y ecovías deben circular solamente con el 50% del aforo y de lunes a sábado, según la disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano.



En la práctica se observan dos realidades: unidades casi vacías que recorren las calles con apenas uno o dos pasajeros. Y vehículos llenos, con pasajeros sentados, de pie y apoyados cerca de las puertas. Eso último ocurre en las franjas pico, entre las 05:30 y 07:00 y de 17:00 a 19:00.



Carolina Verdezoto tiene 37 años y trabaja en la cocina en un hospital. Todos los días recorre 33 kilómetros, desde La Villa Flora hasta Calderón.



El miércoles viajó de pie. “Por la mañana, los troles ya salen repletos desde El Recreo. Por eso, así esté mucha gente, yo me subo, porque si llego tarde me botan del trabajo”.



La joven cuenta que estas aglomeraciones son menores, pues antes de la pandemia “no había dónde poner un pie. Hoy sí van llenos, pero también hay forma de subirse”.



Entre enero y marzo, en el Trolebús, Ecovía y Corredor Suroriental se movilizaba un promedio de 500 000 pasajeros al día. Desde el 3 de junio hasta ayer, la cantidad de usuarios fluctúan entre 160 000 y 200 000 al día, dependiendo del horario, indica la Empresa de Pasajeros de Quito.



Ayer, la Alcaldía analizó la situación de la movilidad en la capital. Resolvió que luego del estado de excepción todos los buses circulen los domingos, lo mismo que los vehículos particulares.



El aforo del 50% se mantendrá y solo se permitirá que los transportistas operen con el 40% de las frecuencias o número de vehículos. “Habrá evaluaciones periódicas para ver si se aumenta la flota”, dijo el vicealcalde Santiago Guarderas.



También se resolvió sancionar las aglomeraciones en los buses con multas de cuatro salarios básicos. Así consta en la resolución 060 firmada por el alcalde Jorge Yunda.



Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), durante el estado de excepción no se imponen sanciones, sino que se llama la atención al conductor.



Joaquín Alomoto usa todos los días el transporte público. Dice que ya se ha acostumbrado a los tumultos, incluso durante la pandemia. Trabaja en una imprenta ubicada a ocho kilómetros de distancia de su casa. “A veces voy en buses vacíos. Pero también me ha tocado coger la última unidad antes del toque de queda y ahí sí vamos como costal de papas”.



Él recuerda que hace dos semanas llovió estrepitosamente en El Ejido. “En la parada estábamos unas 70 personas, mojadas y había gente que estornudaba. Me dio miedo contagiarme de covid-19, pero tampoco puedo pagar un taxi”.



El Ejido es una de las 10 paradas en donde hay más cantidad de pasajeros. A las 17:30 del martes pasado, los biarticulados del Trole lucían llenos. Con el correr de los minutos más pasajeros aguardaban en la estación. Al llegar la unidad, las puertas se abrieron pero dentro ya no había espacio. Todos los sitios estaban copados y la gente estaba de pie.



La Empresa de Pasajeros no tiene reporte de incidentes por aglomeraciones. Desde el 3 de junio, cuando el transporte retomó sus actividades, únicamente se han contabilizado 24 casos de personas que tenían fiebre y por lo tanto no pudieron ingresar a las estaciones. También se detectó a 150 personas sin mascarillas.



La ordenanza municipal del 6 de abril dispone el uso obligatorio mascarilla en todos los lugares públicos, incluido el transporte de pasajeros.



En los buses azules, que pertenecen a empresas privadas, las escenas son similares.



Para Carlos Poveda, gerente del Consorcio Suroccidental (conformado por 300 buses), el hacinamiento sucede por una mezcla entre la incorrecta gestión en las operaciones y la cultura de la ciudadanía.



“La planificación que hacemos a diario nos permite gestionar la flota de buses, según tiempos, rutas y demanda. De modo que los tumultos no ocurran. El problema es cuando no se planifica”. Según el directivo, los transportistas privados trabajan con el 25 y hasta 30% de capacidad y así “no se puede sostener”. En el caso del Consorcio Suroccidental, de las 21 rutas que tienen, donde más pasajeros hay es en los buses que van desde Chillogallo al Quicentro y desde Quitumbe a La Marín y a la U. Central.



El plan ‘Hoy Circula’ fue aprobado



La Alcaldía emitió ayer la Resolución A-060 con el Plan de Restricción Vehicular ‘Hoy Circula’. La normativa contempla una serie de medidas que se aplicarán desde el domingo 13 de septiembre, una vez que finalice el estado de excepción.



La resolución mantiene el esquema de autorización de movilidad con placas pares e impares. Eso implica que no se retomará el sistema de restricción de dos dígitos por día, como estaba vigente hasta inicios de marzo, cuando se declaró la emergencia.



En adelante, la nueva fórmula de autorización de circulación tendrá una alternancia mensual. En meses impares: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre los vehículos con placas terminadas en un dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) circularán lunes, miércoles y viernes.



En cambio, los automotores con placas par (2, 4, 6, 8 y 0) circularán los martes, jueves y sábado. En los meses pares: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre los vehículos con placas terminadas en par y cero (2, 4, 6, 8 y 0) circularán lunes, miércoles y viernes. En cambio, los autos con placas impar lo harán los martes, jueves y sábado.



¿Qué placas circularán los domingos? Podrán circular todos los vehículos sin restricción, igual que en los días feriados nacionales (Independencia de Guayaquil, Difuntos, Independencia de Cuenca, Navidad) y locales (Fundación de Quito).



Las personas que incumplan las nuevas medidas de restricción vehicular serán sancionadas con una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado (es decir, USD 200), así como el retiro y retención del vehículo

En el tema de salvoconductos, algunos vehículos se encontrarán exceptuados de las restricciones vehiculares; es decir, tendrán salvoconducto. Para otras actividades, como personal de salud, no se requerirá tener el documento. En este sentido, la Secretaría de Movilidad deberá emitir un instructivo con requisitos, requerimientos y procedimientos para la emisión.



El Municipio resolvió además que el aforo en centros comerciales, supermercados, agencias bancarias y restaurantes sea el 50%; mientras en cines, teatros y auditorios el 30%. Seguirán suspendidos los bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia; los gimnasios, de entretenimiento...