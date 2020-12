Serenatas, conciertos y Sesión Solemne, en la agenda para el fin de semana por las fiestas de Quito

Desde hoy, viernes 4 de diciembre del 2020, Quito se apresta a los festejos por los 486 años de su Fundación. Existe una agenda que incluye serenatas, encuentros para jóvenes y también la Sesión Solemne que se realizará el próximo domingo 6 de diciembre.

Hoy se realizará el tradicional Festival de las Orquestas. El programa es virtual y la transmisión empezará a las 19:00. Está prevista la participación de La Bailanta, The Royal Band y Azuquito, entre otros.



Hoy también se efectúan las serenatas quiteñas. Son siete escenarios móviles que se distribuirán en el norte y sur de la capital hasta el próximo domingo. El primer recorrido arrancará hoy desde las 16:00, por el norte.



La Secretaría de Cultura del Cabildo tiene listo el recorrido. Sin embargo, no será divulgado para evitar que haya gente que se aglomere a la espera del evento. El objetivo es que los vecinos salgan a sus ventanas, balcones o terrazas para escuchar la serenata.



Mañana, sábado 5 de diciembre, también habrá recorridos. Entre los artistas que se presentarán para el sur de Quito están Aura Patricia, Tierra Canela y Gerardo Morán. En el norte, en cambio, participarán Paco Godoy, Patty Ray y Cantares.



Otro evento con programación hasta el domingo es el Asómate Ve. Se trata de recorridos por los barrios de las diferentes Administraciones Zonales con música y artistas. Hoy hay programación en la tarde para Alonguicho, San Juan de Calderón, Solanda y Píntag, entre otros.



El domingo 6 de diciembre, fecha en la que la capital cumple sus 486 años de Fundación, la Sesión Solemne se transmitirá de manera virtual desde las 11:00. Este año no se la realizará desde el Teatro Sucre sino desde la Plaza Victoria, en San Roque (Centro Histórico).



Las medidas de seguridad ante contagios por el covid-19



Durante los días de asueto que vivirá Quito hay medidas restrictivas a tomar en cuenta por la emergencia sanitaria debido al covid-19.



Por ejemplo, los días 5 y 6 de diciembre del 2020, la venta de licor está restringida entre las 18:00 y las 06:00. Así se dispuso en la Resolución municipal 087 del 30 de noviembre.



Sin embargo, la disposición no rige para locales de alimentos y bebidas, así como de alojamiento que cuentan con la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE). No obstante, se permite el expendio de licor siempre y cuando sea para acompañar la comida.



Tampoco pueden funcionar las chivas, discotecas rodantes y limusinas. En la misma disposición se establece que los permisos para ese tipo de recorridos están suspendidos. Solo pueden operar los restaurantes rodantes. Sin embargo, también están impedidos de vender licor.



Las LUAE de las discotecas, karaokes, centros de entretenimiento nocturno y centros de tolerancia (excepto los que son parte del plan piloto) también están suspendidas y no pueden abrir.



Agenda de fiestas para el fin de semana



Sábado 5 de diciembre



Encuentro de Bandas: Transmisión en vivo desde las 19:00. El evento se desarrollará en el Teatro Capitol.



Serenatas Quiteñas en el norte desde las 16:00 y en el sur a partir de las 17:00.



Noches de Plaza: evento televisado que se transmitirá desde las 21:00. El acto se desarrollará en San Francisco, Plaza del Teatro, Santo Domingo y El Panecillo.



Asómate Ve estará en la Vicentina (10:00), Santa Ana en el sur (13:00), Guayllabamba (10:00), San Antonio de Pichincha (14:00), Carapungo (14:00), Atacazo y Balcón Quiteño (16:00) y Monjas (17:00).



Domingo 6 de diciembre



Serenatas quiteñas: Dos escenarios móviles recorrerán el sur. Uno a las 10:00 y otro a las 17:00. En el norte, el trayecto se iniciará desde las 17:00.



Encuentro Afro Quiteño: serenata solitaria y arrullos de la Divina de El Panecillo, desde las 10:00. El evento se transmitirá por la cuenta @casabandasquito.



Festival Atlético Ciudad de Quito: competencia atlética virtual y evento cultural con una transmisión desde las 10:00 por @culturaquito.



Cumandá Te Reactiva: concierto virtual desde las 18:00 por @cumandaquito. Entre os artistas estará Da Pawn, el Trío Colonial y Runa Jazz.



Danza e identidad de Quito Carita de Dios: varias barrios y s transmitirá desde las 10:30 por la cuenta @zonaleugenioespejo.



Asómate Ve estará en los barrios Yaruquí (10:00), Paquisha, El Rocío y San Fernando (14:00); Marcopamaba, Chilibulo y Barrionuevo (15:00) y el Centro Histórico (16:00).



Lunes 7 de diciembre



Ciclo de conversatorios; “leyendas, mitos, sitios tradicionales de la ruralidad es un evento virtual que se transmitirá por @QuitoTurismoEC



Quito Joven se desarrollará en el Palacio de Cristal del Itchimbía y se transmitirá por @culturaquito, @MunicipioQuito, @ItchimbiaCentroCultural desde las 19:00. Participarán artistas como Paola Navarrete, Bardo José, Ela Mar, Tripulación de Osos y 3vol.



Música desde El Cumandá: se presentarán las Orquesta La Familia, Papá Changó, Azuquito Orquesta Under Cover y la Banda de Pueblo - Los Adolescentes desde las 18:00. El programa se transmitirá por @quitocumanda.



Del 4 al 7 de diciembre, de 09:00 a 16:00, hay una agenda cultural en el Museo de la Ciudad. El último ingreso es a las 15:00.