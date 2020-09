¿Restaurantes no respetan el aforo en Quito por covid?; ¿qué se puede hacer?

LEA TAMBIÉN

El restaurante estaba a reventar. El domingo 20 de septiembre del 2020, al cumplirse siete días sin estado de excepción, en un local ubicado en la parroquia rural de Guayllabamba, norte de Quito, las personas no respetaron el límite del aforo del 50% establecido en la Resolución A-060 de la Alcaldía, como medida de prevención para contener la propagación del covid-19.

Ramiro Almeida, morador del barrio de San Carlos, narró que acudió al lugar acompañado de su esposa y sus dos hijos para poder despejar un poco la mente. Cuenta que durante la pandemia su familia ha pasado solo en casa, por seguridad.



La familia decidió salir de manera segura a pasear a Guayllabamba, pero al llegar se sorprendió. Almeida asegura que todas las mesas estaban ocupadas, e incluso había personas de pie que esperaban a que algún asiento se desocupe.



El hombre cuenta que había fila para cancelar el pedido en caja y no se respetaba la distancia. Además, la gente no usaba mascarilla, y tampoco les hacían firmar el documento de descargo a las familias que llegaban, tal como establece la normativa municipal.

No es un caso aislado. Por redes sociales, se denunció el incumplimiento del aforo en locales como un restaurante ubicado en la av. República del Salvador, donde si bien en un inicio había poca gente, según la denunciante, luego se llenó. Lo mismo ocurrió en otros establecimientos de la ciudad e incluso en patios de comida de la zona urbana.

Durante el control, socializamos con los dueños del establecimiento y clientes sobre la importancia del respeto a las medidas de bioseguridad. Continuaremos en controles en diferentes horarios para verificar el cumplimiento de la norma de prevención de contagios. 2/2 pic.twitter.com/HEnS5Nac33 — Intendencia de Policía Pichincha (@Inten_Pichincha) September 21, 2020



Las personas pueden documentar el incumplimiento del aforo y notificar al ECU 911 o a las cuentas de redes sociales de la Intendencia de Policía de Pichincha o de la Agencia Metropolitana de Control, @Inten_Pichincha y @amcquito, respectivamente.



Según la Resolución A-060, que empezó a regir en la capital desde el 14 de septiembre, las personas que inobserven la regulación del aforo serán sancionadas con una multa de hasta 15 salarios básicos (es decir, USD 6 000).



Asimismo, la Resolución A-066 precisa que en un restaurante se debe cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Debe haber incluso distanciamiento, excepto para las familias que llegan en grupo. Ellas deberán firmar un documento que permitirá a los comensales compartir una mesa.



Pero eso no significa que el restaurante pueda irrespetar el distanciamiento con los otros clientes. Al contrario, el local debe ubicar las mesas de tal forma que haya la distancia de al menos 2 metros entre un grupo y otro. Además, debe colocar señalización en zonas como el ingreso al baño, o la recepción, para que los clientes guarden las distancias, y por ningún motivo exceder el 50% del aforo.



Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), señala que lo primero que debe hacer el personal del restaurante es preguntar si todos pertenecen al mismo grupo familiar o confianza. Si la respuesta es afirmativa, se podrá suscribir la declaración. Todos los clientes mayores de edad deberán registrarse, anotando su nombre, cédula y firma.



Si un establecimiento no tiene el formulario, y sus clientes no cumplen el distanciamiento, será sancionado con una multa de dos salarios básicos unificados (USD 800) y en caso de reincidencia, con cuatro.



Daniela Valarezo, intendenta de Pichincha, dice que en la última semana se ha clausurado a cinco restaurantes por distintas faltas; principalmente, por incumplir su permiso de funcionamiento. Es decir, tenían permiso de restaurante, pero operaban también como bar.

Según la Intendenta, si bien las autoridades no pueden tener un agente las 24 horas del día en un establecimiento, los mismos clientes pueden denunciar por redes sociales si observan que no se cumple el aforo.



Eso ocurrió el fin de semana. La persona que se encontraba en el restaurante de la República del Salvador denunció esa falta a la cuenta @Inten_Pichincha. Y un equipo acudió al lugar para realizar una inspección; revisaron las cámaras y hablaron con dueños y clientes.