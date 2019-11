Poca afluencia de turistas en Playas durante el primer día de feriado

LEA TAMBIÉN

Con poca presencia de bañistas en la playa y una ocupación hotelera del 20%. Así se inició el primer día del feriado en los balnearios de General Villamil Playas, en la provincia del Guayas.

Los comerciantes y el sector hotelero están preocupados, por la poca llegada de visitantes, aunque esperan que en los siguientes días arriben más. A la playa llegaron bañistas de Quito y Guayaquil este 1 de noviembre del 2019, por el descanso obligatorio del Día de Difuntos y la independencia de Cuenca.



En la entrada al balneario, los artesanos exponían sus artículos hechos con tagua y madera para que los turistas se llevarán un recuerdo del cantón.



En los locales de comida, la asistencia de clientes fue baja. Karen Flores vende ceviches de pescado, camarón y pulpo. Cada plato cuesta USD 5,00. La mujer dijo que este primer solo había vendido USD 15.



El quiteño Mario Guzmán escogió Playas para pasar el feriado con unos amigos y llegó por su buen clima. “Llegamos en la mañana, es un lugar tranquilo. Pienso quedarme durante cuatro días”.



Mirna Torres y su esposo solo planean quedarse un día. Ellos viajaron desde el Guasmo, sur de Guayaquil. "Me gusta el ambiente. Hay poca gente y se puede descansar".



Playas cuenta con 68 hoteles y 2 500 plazas de alojamiento. Esperanza de Saltos, presidenta de la Cámara de Turismo Cantonal de General Villamil Playas, informó que la ocupación hotelera fue del 20% hasta el mediodía del viernes 31 de octubre del 2019.



Para incentivar a los turistas los hoteles ofrecen descuentos de hasta el 10%. Ella no tiene hasta ahora reservaciones en su hotel.



María Pía Hidalgo, presidenta de la Asociación Hotelera de Playas, no pierde las esperanzas y espera que los turistas comiencen a llegar desde el fin de semana. Su hostería Casa de Pía tiene una capacidad de 32 personas

"La ocupación hotelera está baja. Los otros años, para estas fechas teníamos un 80% de capacidad. Esperamos que los eventos que tiene Playas reactiven el turismo ", dijo.



El Municipio de General Villamil Playas proyecta recibir 50 000 turistas, una cantidad considerada baja frente a otros feriados. El año pasado recibieron 100 000. Para atraer a los viajeros se realizarán espectáculos musicales y ferias gastronómicas, que fueron promocionados. Philipo Franco, director de Turismo, dijo que los eventos comenzarán el fin de semana desde las 07:00 hasta las 19:00.



"Comenzamos con un campeonato de pesca en Puerto Engabao. Luego se hará un festival gastronómico de mariscos en el malecón, un campeonato de pesas y en la tarde se presentarán grupos de salsa".



Para Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Turismo (Fenacaptur), el sector hotelero registra bajas reservaciones. En Guayaquil es del 60 %, Baños, 80%; Chimborazo, 40%; Playas, 20%; y Manta, 70 %. El año pasado hubo una ocupación del 98% en general en el país.

"Es un feriado atípico. Las playas pueden verse llenas y las terminales también, pero la gente solo viaja por un día. Faltó una agresiva campaña para que el turista viniera", señaló Muñetón.