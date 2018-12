Más alternativas se abren en 2019 para los viajeros aéreos

LEA TAMBIÉN

La conectividad del Ecuador va tomando vuelo. En el 2019, los viajeros tendrán más opciones para llegar a otros destinos del mundo, en vuelos directos y en menor tiempo.

Cuatro aerolíneas, tres de ellas nuevas en el país, comenzarán a operar nuevas rutas, entre Quito y otras ciudades del mundo, entre finales de este 2018 y a lo largo del próximo 2019.



GOL, línea aérea de bajo costo de origen brasileño, entrará a operar en el país el próximo 27 de diciembre, con tres vuelos directos semanales entre Quito y São Paulo. La ruta se ofrecerá en un Boeing 737.

La información la dieron a conocer el embajador de Brasil en Ecuador, João Almino, y el director de la Dirección General Nacional de Aviación Civil (DGAC), Carlos Álvarez, el 28 de noviembre de 2018.



Desde el 1 de abril del 2019, Latam Airlines comenzará a operar la ruta Quito-Santiago de Chile, con una frecuencia de cuatro días a la semana, que se sumará a los vuelos directos que realiza diariamente entre Guayaquil y Santiago.



Según ha detallado la firma, la ruta será operada en un Airbus A320neo, con capacidad para 174 pasajeros.



Para la temporada de verano, Air France -a través de su marca de bajo costo, Joon- inaugurará la ruta Quito-París, que estará activa entre el 14 de mayo y el 26 de octubre, con el fin de evaluar el mercado.



“Esto contribuirá a fomentar el turismo hacia Ecuador y el intercambio comercial y cultural entre Europa y el país”, subrayó Marie-Noëlle Landázuri, gerenta de Air France y KLM para Ecuador.



Laser Airlines ofrece desde el pasado lunes 17 de diciembre de 2018 la ruta Caracas-Guayaquil-Caracas. La aerolínea venezolana tendrá tres vuelos por semana. Desde la capital venezolana saldrá lunes, jueves y sábado a las 19:00. Las frecuencias para el Puerto Principal serán martes, viernes y domingo a las 06:30. El costo del pasaje es de USD 280, ida y vuelta, con impuestos. En una segunda fase se abrirá la conexión con isla Margarita.



Para Marco Subía, director de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas, esta apertura en el mercado aéreo hacia Ecuador responde a dos factores. En primer lugar la política de cielos abiertos, que adoptó el país a finales del 2017, que “ha facilitado y ha abierto los ojos a algunas líneas aéreas que tenían pendiente venir a Ecuador”, señaló Subía.



Por otro lado, añadió, la celebración del evento Routes Americas, el pasado febrero en Quito, que reunió a directivos de aeropuertos y de aerolíneas y autoridades de turismo.



En el marco de este encuentro, Aeroméxico anunció el incremento de sus frecuencias en la ruta Quito-Ciudad de México, de 7 a 10 semanales, desde el pasado 13 de abril.



El vocero del gremio adelantó que más de tres nuevas aerolíneas tienen planes de operar en el país para el próximo 2019.



Pero, recordó que persiste la discusión por los altos costos de los pasajes, que en un buen porcentaje se compone de tasas e impuestos. Además, falta mayor promoción turística por parte del Gobierno, dijo.



La eliminación de la visa de turismo para los ecuatorianos que viajen a México también representa una medida favorable para el turismo. Aerolíneas como Copa, que opera vuelos directos hacia esa nación, prevén que con este anuncio se incremente la afluencia de pasajeros hacia esa nación, subrayó Miguel Reyes, gerente general de Copa Airlines en Ecuador.



Las agencias de viaje activan sus promociones hacia México. Sol Caribe, por ejemplo, ofrece un circuito de ocho noches con visitas a Ciudad de México, Taxco, Acapulco y Cuernavaca, pagado a 12 meses de plazo a cuotas desde USD 146. El ‘banner’ recuerda que ya no se necesita visa.



Otro anuncio, que es un buen augurio sobre el servicio aéreo en la región es el acuerdo de alianza estratégica suscrito recientemente entre Copa, Avianca y United, con el que preven operar como una sola red de rutas entre Estados Unidos y 19 países de Sudamérica y Centroamérica.



Para su aplicación en Ecuador se requiere necesariamente un acuerdo de cielos abiertos con EE.UU.



La alianza no tendría alcance en el Caribe, México y Brasil, pero este último recién firmó un pacto de cielos abiertos con EE.UU., lo que abriría la posibilidad de incluirlo.



Con la alianza habrá 12 000 alternativas de conexión, que incluyen nuevos vuelos directos y frecuencias. Además, se estiman beneficios en el servicio al cliente, como la integración de programas de viajero frecuente, un control de equipaje simplificado, etc.



Este acuerdo está sujeto a aprobaciones de entes reguladores en EE.UU. y América Latina. El proceso de aprobación puede durar hasta 18 meses.