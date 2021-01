Aerolíneas deben exigir a pasajeros la prueba RT-PCR negativas antes de iniciar sus viajes al Ecuador

Desde el miércoles 13 de enero de 2021 entrarán en vigor los lineamientos para los puntos de entrada vía aérea, terrestre y marítima, que fueron presentados por el Ministerio de Salud Pública y aprobados por el COE nacional.

Los pasajeros que ingresen por los aeropuertos deberán pasar por un sensor térmico que permitirá identificar temperaturas superiores a 37,5 grados centígrados.



Otro requerimiento es que todas las personas que lleguen por vía aéreo, terrestre y marítima deberán presentar de manera obligatoria una prueba RT-PCR negativa realizada hasta 10 días antes del arribo al Ecuador.



Además, de forma aleatoria tendrán que realizarse una prueba rápida de antígeno, la cual será tomada en los puntos de entrada. En el caso de que sea positiva, el pasajero deberá realizar aislamiento obligatorio por 10 días en los albergues asignados por el Gobierno.



En estos lineamientos se resalta que no habrá ningún tipo de excepción y las líneas áreas que operan hacia el Ecuador deberán verificar en el punto de origen que el pasajero cuente con una prueba RT-PCR negativa previo a su embarque. La aerolínea que incumpla con esta disposición será sancionada, de acuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente.



En el caso de no contar con la prueba no se deberá permitir su embarque. El Ministerio de Turismo hará lo propio con el sector turístico; y, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana comunicará a las misiones diplomáticas y consulares ecuatorianas en el exterior, y misiones diplomáticas y consulares extranjeras en el país.



Si alguna persona llega con síntomas relacionados con el coronavirus, independientemente del resultado de la prueba RT-PCR, será evaluado por el Ministerio de Salud y se realizará de manera obligatoria una prueba rápida de antígeno.

Finalmente, los pasajeros deberán llenar y firmar, previo a su desembarque, la Declaratoria Jurada de Salud, que deberá ser entregada por parte de la aerolínea y ¡ presentada al personal de salud, en los aeropuertos.