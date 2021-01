Aerolíneas controlan pruebas negativas de covid-19 para viajar a EE.UU.

En un vuelo a Miami de la aerolínea American Airlines la tarde de este martes 26 de enero de 2021 comenzaron los nuevos controles para los viajeros que salen con destino a Estados Unidos, desde el Aeropuerto de Guayaquil. Los pasajeros están obligados a presentar desde hoy una prueba negativa de covid-19 para ingresar a ese país.

Ángel Córdova, gerente de Tagsa, concesionaria de la terminal aérea, confirmó que se iniciaron los chequeos de la presentación de los test, por disposición de las autoridades de salud de los Estados Unidos.



“Les corresponde a las aerolíneas verificar que el pasajero que llega a chequearse tenga la prueba PCR negativa, si no tiene la prueba no le deberían chequear ni dejar embarcar, y así es como está funcionando”, indicó Córdova.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses dispusieron que a partir de hoy todas las personas que tengan dos años de edad o más deben presentar una prueba negativa de covid-19 como requisito para poder ingresar a EE.UU.



Se requiere de una prueba viral que analice muestras tomadas de la boca (saliva) o en la nariz con hisopado, como las PCR. Y deben tomarse hasta 3 días antes de la salida del vuelo, según la disposición de los CDC.



Desde Guayaquil American Airlines vuela a los Estados Unidos 14 frecuencias a la semana, Spirit opera siete semanales a Fort Lauderdale (Florida), JetBlue vuela siete a la semana Fort Lauderdale y siete a Nueva York, y Eastern vuela cuatro semanales a Miami y cuatro a Nueva York.



Además de los vuelos directos, la presentación de las pruebas PCR con resultado negativo también aplica para vuelos a Estados Unidos de Copa y Avianca, que realizan sus escalas respectivas en Panamá y Bogotá (Colombia), recordó Córdova.



En los controles de pruebas en partidas internacionales no participan el personal del Aeropuerto de Guayaquil ni las autoridades del Ecuador, ya que se trata de una disposición de salud de los Estados Unidos.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador mantiene el control y verificación de la presentación de pruebas PCR negativas, realizadas en los últimos 10 días, para los pasajeros internacionales que llegan al Ecuador. El personal del ministerio realiza pruebas aleatorias a los pasajeros.



En los vuelos nacionales todo pasajero que llega a Guayaquil debe llenar una ficha de salud para ser entregada a funcionarios de la Dirección de Salud del Municipio de Guayaquil, entidad que realiza controles y pruebas rápidas aleatorias con el consentimiento de los viajeros.

En el año 2019 el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil movió 3 970 573 pasajeros y en el 2020, debido a la pandemia de coronavirus, el número de viajeros se redujo a 1 389 328, lo que representan solo un 35 % de los del año previo.