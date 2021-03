Más de 960 adultos mayores debían vacunarse en Quito este 29 de marzo; un millón de dosis llegarán en abril del 2021

Cerca de las 11:00 de este lunes 29 de marzo del 2021, Javier Baquero esperaba a María Herrera, su madre de 88 años, en los exteriores del Centro de Convenciones, en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito. Ella acudió a la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.

La familia concretó la inscripción de la adulta mayor por medio de la página web del Plan vacunarse.



Sucedió el lunes 22 de marzo y la confirmación llegó el jueves 28 de marzo del 2021. En el mensaje se dispuso la hora y el lugar de la inmunización; lo que les llenó de emoción. Sin embargo, cuando llegaron -cuenta este ciudadano- hubo algo de desorden, por lo que el proceso no fue muy fluido.



Una visión similar tuvo Carlos Samaniego, nieto de Flora, de más de 70 años. El joven acompañó a la adulta mayor para cumplir con la cita de inmunización pactada para las 10:30 de este 29 de marzo.



"Hubo desorden porque había gente que tenía turno para las 08:30 y les tocó esperar más. Eso debe mejorar", comentó.



En el Bicentenario se preveía la administración de dosis a más de 960 adultos mayores que fueron agendados a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Esto, de acuerdo con la base de datos y registro en el portal web.



Hasta este espacio llegó Jorge Wated, secretario General del Gabinete del presidente Lenín Moreno. Allí destacó que la prioridad es la inoculación de la población más vulnerable, como personas con discapacidad y adultos mayores.



Asimismo, informó sobre la llegada de un nuevo cargamento de vacunas en abril. “Estará llegando un millón de vacunas, lo que permitirá que el volumen y la cantidad de vacunados crezca por día y así logremos cumplir con ese objetivo que tenemos: cumplir la fase uno”, mencionó.

Vacunación a adultos mayores en el Centro de Convenciones, en el Parque Bicentenario de Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

De esta forma retrasó el calendario originalmente entregado por el Ministerio de Salud, en el que se planeaba contar con un millón de dosis en este mes y otro millón, en abril. Eso se explicó hasta el 26 de febrero. Son dosis de Sinovac.



Wated recordó que, hasta finalizar la administración del presidente Moreno, el 24 de mayo del 2021, se proyecta cumplir la meta de cuatro millones de vacunaciones; por lo que al próximo gobierno se le dejará 16 millones de dosis; llegarán semanalmente.



En el país se registran 174 642 personas vacunadas con la primera dosis y 60 358 personas que recibieron la segunda dosis, hasta el sábado 27 de marzo de 2021.



El Gobierno Nacional junto con el personal de Las Manuelas y médicos del barrio también apoyarán en este proceso. Visitarán en sus viviendas a cerca de 80 000 personas para vacunarlos.

Consultado sobre el incremento de contagios en el país, Wated enfatizó en que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional se tomó medidas para frenar la propagación de covid-19, entre ellas, varias restricciones a la movilidad de vehículos particulares, cierre de playas y prohibición de eventos masivos.



En ese marco se espera que los COE cantonales también decidan medidas correlacionadas para que en este feriado de Semana Santa no aumenten los contagios.



¿Habrá estado de excepción? Wated mencionó que: “la inflexibilidad golpea en una situación tan difícil; al no tener el apoyo de la Corte Constitucional se comienza a ver un momento complejo y donde se podría tener una herramienta importante para controlar mejor, no se la tiene. Sin embargo, el COE Nacional, en el marco de la Ley y cumpliendo el derecho constitucional de las personas, ha establecido restricciones para ayudar en esta pandemia, para reducir la acumulación de gente”.



En el recorrido también estuvo presente la viceministra de Atención Integral en Salud, Maribel Cruz. Ella indicó que ya se estableció un flujo de aplicación para los puntos de inoculación actuales y a futuro, lo que permitirá que el proceso sea ordenado, y se garantice la atención pronta y un seguimiento a la población. “Vamos incrementando cada vez la cantidad de vacunados, por día y por hora también”.