Un adulto mayor fue encontrado deambulando en las calles del sur de Quito; se busca a su familia

Casi no habla y no puede escribir. Las únicas palabras que pronuncia son “mamá, mamá llora”. Para el sargento de Policía, José Herrera, esa información no es suficiente para ubicar a la familia de un hombre extraviado en el sector de la Loma de Puengasí, en el sur de Quito.

Este miércoles 28 de octubre del 2020, esta persona se encuentra al cuidado de los policías comunitarios de ese sector. El hombre, de unos 70 o 75 años, fue hallado deambulando en la calle Juan Bautista Aguirre y avenida Simón Bolívar, la noche de ayer martes, a las 19:00.



Durmió en la UPC, en donde los agentes le asignaron una cama, pero la persona prefirió usar una silla. “Todo el día hemos pasado con él buscando a su familia. Circulamos las fotos en unos chats comunitarios, pero nadie le ubica”.



El hombre, de 1,55 metros de alto, no tiene documentos y su única pertenencia es un palo de escoba que usa de bastón. Lleva una mascarilla, por lo que los agentes creen que algún familiar más joven y más enterado de la situación de la pandemia cuida del adulto mayor.



En la Dirección de Personas Desaparecidas no hay ninguna denuncia de desaparición relacionada con esta persona. Tampoco se han tomado sus huellas dactilares pues se necesita de la orden de un fiscal y el caso aún no se ha judicializado.



Si usted tiene información sobre su familia, por favor informe al número 099 7166 987, con el sargento Herrera.



En el Ecuador, según la Asociación de Familiares de Desaparecidos hay más de 2 000 personas que no han regresado a casa.