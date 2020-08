Familiares buscan a adulta mayor que abordó un taxi la tarde del martes 18 de agosto del 2020 en Nayón

LEA TAMBIÉN

El rostro de Alicia Delfine Quijia Anaguano, de 80 años, comienza a aparecer en las redes sociales. Esa es la vía que sus familiares encontraron para iniciar su búsqueda a escala nacional. La adulta mayor -quien tiene dificultades para caminar- está desaparecida desde la tarde del martes 18 de agosto del 2020. La última vez que la vieron -de acuerdo con Whitman Quijia, -su hijo mayor- fue en la calles Huascar y Atahualpa, en el sector de Nayón, en el nororiente de Quito.

Whitman precisó las características físicas de su madre para alertar a la ciudadanía, por si alguien logra verla. Alicia es una mujer ecuatoriana; tiene los ojos café oscuros. Su cabello, en cambio, es castaño y suele tenerlo recogido. Mide 1,45 metros y su contextura es delgada. Tiene, además, unas pequeñas pecas en el rostro, marcadas por el sol.



Hay incertidumbre y frustración en el hogar de Alicia. Whitman relata que la cuarentena que vive el país por el impacto del covid-19 afectó a su madre, que fue diagnosticada con depresión y debe ser medicada diariamente.



Horas antes de su desaparición, relata Whitman, Alicia acompañó a él y a su hermana a realizar trámites familiares durante la mañana. "Llegamos a casa a eso de las 16:10. Mi madre nos pidió dinero, aunque no nos dijo para qué. Pensamos que lo hacía para comprar más medicamentos; decía que ya no le hacían efecto. Mi hermana regresó a su hogar y yo salí a las 17:00 porque debía concretar una diligencia personal", cuenta.



30 minutos después, a las 17:30, Whitman recibió un mensaje. "Una amiga de la familia me contó vía WhatsApp que vio a mi madre embarcarse en un taxi. Ella le preguntó a dónde iba. Mi mami le dijo que iba a ver a su hermana, que también vive en Nayón. Como ella no puede caminar muy bien, mi amiga contó que el conductor bajó del vehículo para ayudarla. Desde ese momento, habrá sido las 17:10 - 17:15 no sabemos nada de ella", cuenta.



Tras conocer la noticia, Whitman salió a buscar a su madre junto con su hermana. Llegaron a la casa de su tía, a quien Alicia había dicho que iba a visitar, pero nunca llegó. "La buscamos en el pueblo porque nadie sabía nada. Mi madre no puede caminar. Pensamos que quizá llegaría después, que alguien que la haya encontrado la llevaría a casa", dice.



Alicia no llegó. Sus hijos decidieron denunciar su desaparición en la Fiscalía, luego de intentar hacerlo en la Policía de Nayón. "Los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (unidad policial encargada de la búsqueda) nos han dicho que van a perfilar otra línea de investigación por los hospitales de la ciudad. Lo que esperamos es poder acceder a videos de una cámara de vigilancia del sector para ver cuántos taxis pudieron haber circulado en ese momento".



Han pasado más de 24 horas desde que la adulta mayor no ha llegado a su hogar y las próximas son claves para dar con su ubicación, sobre todo, en medio de la emergencia sanitaria. En su vivienda extrañan a la mujer fuerte, que siempre ha sabido superar los problemas físicos y emocionales.



Si usted ha visto a Alicia Delfine Quijia Anaguano o conoce información sobre su paradero, puede brindar información al 1 800 DELITO (33 54 86).