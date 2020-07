La adolescente Andrea Adeli Muñoz Ruiz desapareció en Riobamba

LEA TAMBIÉN

Andrea Adeli Muñoz Ruiz de 15 años desapareció el pasado 3 de julio del 2020 en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. La adolescente tiene el 80% de discapacidad intelectual.

Andrea Muñoz es de tez blanca, contextura gruesa, ojos de color café claro, cabello castaño y risado, de estatura 1,55 y tiene un lunar en el mentón. Desapareció en el sector del Terminal Terreste de la ciudad de Riobamba, en las calles Orozco y Jacinto González.



El día de su desaparición se encontraba en la casa de unos familiares, su abuelo la dejó desayunando y con pijama. Cerca de las 08:00 se dieron cuenta que no se encontraba en la vivienda y comenzaron a buscarla en casas familiares y amigos, también recorrieron el sector de la Terminal Terrestre. Unos vecinos la vieron salir, pero no pudieron precisar la ropa que llevaba.



Jazmín Muñoz, madre de Andrea Adeli Muñoz Ruiz, puso la denuncia el mismo día de la desaparición cerca de las 13:00 en la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y en la Fiscalía. Los datos de la menor aparecen en la página de Desaparecidos del Ministerio de Gobierno. Desde el pasado 3 de julio sus familiares la buscan incansablemente.



Carmen Muñoz, tía de la adolescente, contó a Diario EL COMERCIO que la joven tiene una discapacidad intelectual del 80% que no la ha limitado en nada. Asistía a clases, ayudaba a unos familiares en un negocio y a otra familiar que recién había dado a luz. La mujer, con la voz entrecortada por las lágrimas, pide que le ayuden a encontrar su sobrina. "Andrea es de carácter fuerte, hay que explicarle las cosas bien, entiende todo y nosotros también le entendemos", dijo Carmen Muñoz.



Un funcionario del Servicio de Emergencias ECU 911 indicó a los familiares que necesitaban una orden de la Fiscalía y la presencia de un abogado para revisar los videos de las cámaras en el sector de la Terminal Terrestre de Riobamba. La Fiscalía realizó la gestión el lunes 13 de julio y les indicaron que cualquier noticia les llamarían, contó Carmen Muñoz.



Las personas que cuenten con información sobre el paradero de Andrea Adeli Muñoz Ruiz o que la hayan visto, pueden entregar los datos al 1800 DELITO (33 54 86) o a a los números 0995328267/0984848075.