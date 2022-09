Así es la adaptación de preescolares en el nuevo año lectivo

Las instituciones educativas realizan un proceso de adaptación durante las primeras semanas del nuevo año escolar en la Sierra. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Yadira Trujillo (I)

Los niños de preescolar son parte del nuevo año lectivo que arrancó en el régimen Sierra-Amazonía. En el caso de los primeros niveles, las instituciones educativas planifican el año, de manera que las primeras semanas sean para la adaptación de los pequeños. En el período 2021-2022, el Ministerio de Educación registró 126 547 estudiantes en el nivel inicial, lo cual representa el 6,9% de los alumnos del régimen.

Conocerse, tomar confianza, tener seguridad y compartir son parte de este proceso. Virginia Rodríguez, directora del preescolar The Little Newton, señala que para la adaptación tienen tres ejes. El primero consiste en el contacto con la familia. El sábado 3 de septiembre del 2022, esa institución particular de Quito organizó un día de integración. En él hubo una feria de experimentos. Esto permite enganchar a los niños con la metodología de aprendizaje a través del juego, dice Rodríguez.

El segundo eje que maneja el Newton es el contacto con las profesoras. La directora explica que el vínculo debe ser de contacto visual, presencia física y experiencias juguetonas. Por eso realizan actividades lúdicas, y dinámicas para que los niños conozcan a sus profesoras. Además proponen espacios para que los pequeños expresen sus emociones y expectativas. "Es importante que se sientan seguros y afianzamos eso con el trabajo emocional. Les decimos que está bien tener miedo o estar tristes".

Y el último eje está enfocado en las habilidades blandas y el cuidado socioemocional. Rodríguez indica que se realizan actividades y se propenden espacios para que los niños sepan manejar y reconocer sus emociones. Señala que así se potencializa el autoestima del estudiante, permitiéndole estar seguro de expresarse.

¿Cuánto tiempo dura la adaptación?

La Directora del preescolar del Newton dice que la adaptación puede tomar de entre uno y tres meses, según el desempeño de los pequeños. Sin embargo, señala que ellos mantienen actividades de aprestamiento durante dos semanas y luego empiezan con la parte académica, sin dejar de lado lo socioemocional. Por ejemplo, dice que destinan el saludo de la mañana para socializar cómo se sienten los niños y que expresen sus emociones, expectativas o algo que no les guste.

En Pepe & Mary la adaptación de los niños dura de tres a cuatro semanas y se hace de forma paulatina. Su directora Ruth Lalama, indica que un día se destina para que los niños acudan a la escuela con sus padres, por grupos. En esa jornada realizan juegos y otras actividades de tipo sensorial o que impliquen movimiento. Por ejemplo, hicieron una actividad de búsqueda del tesoro junto a sus papás.

Este jueves 8 de septiembre será el primer día que los niños asistan solos, durante pocas horas, como parte del proceso de adaptación. Durante este proceso, Lalama indica que incentivan a los niños a descubrir todo lo que pueden encontrar en la escuela y que para ellos es nuevo. Para eso les entregan materiales que puedan manipular, libros para que observen o juguetes que les permitan aprender. También, los niños descubren los lugares de su plantel.

Luego de dos semanas, la directora señala que habrá una nueva etapa de adaptación. Esta incluye una evaluación en la que se identifica cómo están los procesos tanto cognitivos como emocionales de los niños, tras las primeras semanas.

