Embajador de Maduro ante ONU acusado de fraude por delegación de Guaidó en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La representación diplomática de Venezuela en Estados Unidos, que está en manos de la oposición al presidente Nicolás Maduro liderada por Juan Guaidó, acusó el jueves 23 de mayo del 2019 al embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, de cometer fraude por decenas de miles de dólares.

Moncada fue señalado de realizar “ transacciones fraudulentas ” por USD 250 000 , de un total de casi USD 1 millón de operaciones bancarias irregulares hechas por representantes del gobierno de Maduro cuando ya no tenían legitimidad para hacerlas, afirmó la representación de Guaidó en Washington.



Guaidó, quien como jefe parlamentario invocó el 23 de enero facultades constitucionales y se declaró presidente interino de Venezuela desconociendo la “ilegítima” reelección de Maduro, es reconocido por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, donde designó a Carlos Vecchio como su embajador.



Pero Guaidó no tiene el reconocimiento de la ONU, donde Maduro mantiene a su delegación con Moncada a la cabeza.



El informe de rendición de cuentas que la misión de Vecchio envió el jueves a la Asamblea Nacional en Caracas reporta operaciones en cuentas bancarias de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos que ascienden a USD 935 366,95, realizadas por representantes de Maduro desde el 25 de enero hasta el 19 de febrero.



“De ese monto, USD 250 000 dólares fueron transferidos fraudulentamente a las cuentas bancarias de la Misión de Venezuela en la ONU, de las cuales aún tiene control el régimen usurpador, siendo manejadas por Samuel Moncada”, indicó la delegación de Vecchio en un comunicado.



Consultado por AFP , el segundo de la embajada venezolana en Estados Unidos, Gustavo Marcano, explicó que estas operaciones “son fraudulentas porque fueron realizadas por personeros del régimen de Maduro que habían perdido su autoridad como representantes de Venezuela ante Estados Unidos”.



“Vamos a ejercer las acciones legales, tanto civiles, penales y administrativas, contra Moncada y los representantes del régimen ” , prometió Marcano, asegurando que todas las transacciones están “ debidamente identificadas ” .



Marcano dijo que el Estado venezolano tiene ocho propiedades en Estados Unidos, de las cuales actualmente seis están bajo control de la delegación encabezada por Vecchio, y dos, que corresponden a la misión de Venezuela ante la ONU, siguen bajo la órbita de Maduro.



De los tres edificios que la delegación de Vecchio tomó posesión el 18 de marzo, solo uno, la Agregaduría de Defensa en Washington, no tiene problemas graves. Los otros dos, el Consulado en Nueva York y la Agregaduría Naval y Aérea en Washington, presentan daños estructurales, dijo Marcano.

El estado de las residencias oficiales de los embajadores ante Estados Unidos y ante la Organización de los Estados Americanos, así como de la embajada en Washington, ocupada durante más de un mes por activistas estadounidenses pro Maduro, aún no fue evaluado en su totalidad, añadió.