El Acuerdo de Primera Fase con EE.UU. debe aplicarse hasta el 2022

Ecuador y Estados Unidos prevén suscribir mañana, 8 de diciembre del 2020, el Protocolo Relacionado con Normas Comerciales y Transparencia, denominado Acuerdo Comercial de Primera Fase.

La cita estará liderada por el ministro de Producción, Iván Ontaneda, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer.



El documento comercial se implementará en diferentes tiempos, de acuerdo con la temática.



El convenio contempla cuatro capítulos técnicos: beneficios para pymes, lucha contra la corrupción en el comercio, facilitación del comercio y buenas prácticas regulatorias.



Los dos primeros son de aplicación inmediata, apenas entre en vigor el documento. Mientras tanto, los otros (facilitación del comercio y buenas prácticas regulatorias) se deberán implementar en hasta dos años; es decir, hasta el 2022.



El plazo de estos dos capítulos se debe a que los compromisos implican reconfigurar el trabajo de entidades del Ejecutivo (ver recuadros).



El Acuerdo incluye también un anexo sobre disposiciones administrativas. En este último se refuerzan las acciones del Consejo de Comercio e Inversiones (TIC) y se abre el campo para, más adelante, revisar temas como acceso a mercados, propiedad intelectual o inversiones para ir a futuro hacia un tratado amplio.



“Con esto, quedará pavimentada la vía para un acuerdo integral”, precisó el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda.



La firma de este instrumento comercial genera expectativas positivas en las empresas que envían sus productos a ese país. Jair Tovar, representante de la empresa Inexlam que exporta pitahaya, señala que el trabajo que se emprenderá, luego de la ratificación del acuerdo, brinda seguridad jurídica y garantiza que el intercambio sea justo.



Jaime Erazo, gerente de Mondel, que realizó un primer envío de cargamento de queso azul en septiembre, considera que es importante que el Gobierno simplifique la tramitología para que más empresas lleguen al mercado estadounidense.



El acuerdo es un instrumento de fácil implementación. No incluye temas sensibles como acceso a mercados o productos agrícolas.



Además, no requiere de la aprobación del Legislativo de Estados Unidos, ya que puede ser implementado por su Oficina de Comercio (USTR, por sus siglas en inglés).



En el caso de Ecuador, la Corte Constitucional será quien defina si el texto deberá ser ratificado por la Asamblea. La entrada en vigor se espera antes de mayo del 2021.



Legarda indicó que los textos fueron revisados y autorizados el 3 de diciembre por el Comité de Comercio Exterior (Comex). Revista Líderes, que circula hoy, presenta un informe sobre la firma del acuerdo con el principal socio comercial de Ecuador.



Las normativas tendrán filtros



Las normas aduaneras, regulación de operaciones ambientales o cualquier otra medida con influencia en lo productivo y comercial atravesarán un filtro con varios criterios para luego implementarse.



La sociedad civil y sectores privados podrán realizar comentarios, con sustento técnico, antes de la expedición de normas. Y existirá un tiempo de 30 días para la recepción de observaciones y un nuevo período de tiempo de adaptación a las nuevas reglas. Estos procesos deberán implementarse hasta 2022.



Intercambio justo y seguro se garantiza



La garantía de un intercambio justo y seguro se logrará con la cooperación para fortalecer y automatizar los mecanismos de control y vigilancia en los procesos de comercio exterior para evitar corrupción en las entidades públicas y privadas involucradas.



Ecuador no asume nuevos compromisos en función de normativas, pero los fortalece, ya que todo tiene como base el Acuerdo de Naciones Unidas contra la corrupción y el Acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las mipymes, con acceso a beneficios



La integración de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado estadounidense será más fácil. La aplicación de estos compromisos será inmediata. Este capítulo busca mejorar el acceso a información sobre constitución de compañías y pago de impuestos a través de un sitio web a cargo de la Subsecretaría de Mipymes del Ministerio de la Producción.

Se incluyen acciones para el acceso a planes de apoyo y se establece el foro privado Diálogo de Pymes de Ecuador y Estados Unidos.



El comercio tendrá mayores facilidades



Ecuador adelantará un año la implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que estaba prevista para el 2023. El nuevo plazo es el 2022.



Pagos electrónicos, resoluciones anticipadas de aduana, ventanilla única ecuatoriana (VUE) son varios de los procesos que se implementarán de forma más ágil. La inclusión de estos elementos simplificará los trámites. El protocolo fija que en dos años el país cumplirá el 100% de estos requisitos.