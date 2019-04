6 temas dominarán el Acuerdo Nacional

LEA TAMBIÉN

El Gobierno ultima detalles para lanzar el denominado Acuerdo Nacional. Los temas principales ya están definidos y el mecanismo será la instalación de mesas de diálogo para definir los acuerdos.

Durante esta semana (22 a 26 de abril del 2019), la Vicepresidencia -encargada de realizar el Acuerdo- definirá la estructura de las mesas y cómo se ejecutarán los diálogos. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, dijo que continúan recibiendo insumos de varios sectores para definir qué puntos tratar.



El último aporte fue de la Asamblea Nacional. La presidenta de esa entidad, Elizabeth Cabezas, entregó el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, el miércoles 16 de abril del 2019. Cerca de 250 organizaciones participaron de ese diálogo que buscó acuerdos para el tratamiento y promoción de leyes en temas relacionados con la economía y producción; desarrollo de la sociedad y democracia, y seguridad y justicia.

Hasta el momento están definidos seis temas principales: gobernabilidad e institucionalidad, educación, seguridad ciudadana y lucha contra las drogas; cambio climático, seguridad social y competitividad y empleo.



Saldrá un acuerdo por mesa. Sonnenholzner mencionó que cada tema abordado en las mesas puede tener una vía distinta para que se concreten.



“Los resultados pueden tener soluciones diferentes. Desde cambios en textos de la educación pública pasando por normativa a nivel de reglamentos, decretos y leyes o una consulta popular”, dijo.



La dinámica de participación en esas mesas -ofreció el Vicepresidente, será incluyente. Buscarán la participación de la sociedad civil y se establecerán plazos específicos para llegar a esos acuerdos.



El Gobierno no descarta que el resultado del Acuerdo Nacional sea una consulta popular. ¿Cuál sería el camino para concretarla? Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional, explicó que todo depende del tipo de tema que se vaya a consultar.



Hay tres formas de convocar a una consulta. Si la pregunta es sobre un tema considerado relevante pero que no implica una reforma total o parcial de la Constitución, el Presidente puede firmar un decreto para llamar a consulta. Esto se envía a la Corte Constitucional (CC) para que emita un dictamen de constitucionalidad.



Sin embargo, si se trata de una reforma constitucional que se puede hacer vía enmienda, como en la consulta popular de febrero del 2018, Moreno debería firmar un Decreto para enviarlo a la CC, en donde se calificará la vía. Inmediatamente después se puede hacer la convocatoria.



Otra manera de ejecutar los cambios es a través de una reforma parcial. También pasa por un Decreto del Ejecutivo, cuya vía la califica la CC y es remitido a la Asamblea para su primer y segundo debates.



Uno de los temas que ha generado debate, y que el Presidente anunció que sería tratado en el Acuerdo, es la extinción o limitación de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Ese cambio, dijo Quintana, debe pasar necesariamente por la reforma constitucional.



Para Santiago Basabe, catedrático universitario, el inicio del Acuerdo debe darse lo más pronto posible. En el caso de que implique un cambio para el Cpccs, es mejor que se dé antes de que los consejeros electos se posesionen el próximo 14 de mayo del 2019 y que tomen resoluciones que puedan ser polémicas o que generen más tensión cuando se esté debatiendo sobre el futuro del denominado Quinto Poder.



El éxito de la consulta, dice Basabe, dependerá de que los temas salgan de la discusión entre las organizaciones sociales, academia y otros actores políticos. Esto para que el voto sea por las preguntas y no como una medida de rechazo o apoyo al actual régimen.



Para el catedrático José Luis Fuentes, el Gobierno impulsa estas mesas con la finalidad de quitarle la carga política de ser una iniciativa oficial. Cree que, de darse la consulta, los primeros en participar para medir fuerzas serán quienes se perfilan como candidatos a la Presidencia en el 2021.



Basabe también manifiesta que algo que le resta credibilidad al Régimen es haberse demorado en lanzar el Acuerdo. Dice que hay pronunciamientos contradictorios, sobre todo respecto de la voluntad de discutir el futuro del Cpccs.

Acerca de la espera para el lanzamiento de esta iniciativa, el miércoles 16 de abril el Vicepresidente informó que este se difirió al menos una semana más, debido al viaje del presidente Lenín Moreno a Estados Unidos, ya que el 3 de abril se anunció que en 15 días se realizaría el acto.