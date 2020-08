Acuerdo con FMI abre puertas para buscar más recursos

LEA TAMBIÉN

La caída del precio del crudo, la menor recaudación tributaria y el incremento de gasto en salud, por la pandemia de covid-19, incrementaron el monto de financiamiento requerido para este año.

El Gobierno reconoció que la Caja Fiscal necesitará casi USD 7 000 millones más de lo previsto para cerrar el 2020.



La aprobación de un programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será clave, pues permitirá al Fisco recibir hasta diciembre USD 4 000 millones.



Pero el programa con el Fondo, además, puede abrir las puertas para que otros multilaterales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) incrementen desembolsos los siguientes años, mientras dure el programa con el FMI.



Según María Laura Patiño, analista de mercados financieros, aunque el acuerdo con el Fondo permitiría buscar más dinero en estos entes, el monto dependerá de las negociaciones con cada uno.



Uno de los beneficios de acceder a este tipo de préstamos es que los multilaterales dan plazos largos y tasas de interés más bajas que las que cobraría el mercado a un país con el nivel de riesgo de Ecuador.



Los créditos otorgados por esos tres multilaterales este año tienen plazos de hasta 28 años y tasas de interés de entre 1,05% y 2,12%.



El analista económico Simón Cueva explicó que los multilaterales tienen usualmente dos tipos de financiamiento. Uno atado a la ejecución de proyectos y otro de libre disponibilidad.



Cueva recalcó que para acceder a recursos de libre disponibilidad suele ser necesario que el país tenga en marcha un programa económico con el FMI.



“Se necesita porque es plata que llega para que el Gobierno gaste en lo que considere necesario. El que presta necesita saber que la situación global de la economía y del Estado está buena o se está orientando de forma positiva y un acuerdo da una buena señal”, dijo.



Incluso, el FMI resaltó el viernes pasado que su programa de desembolsos por sí solo no será suficiente. “El financiamiento adicional de los socios bilaterales y multilaterales de Ecuador es fundamental para proporcionar alivio de liquidez a la administración actual y las futuras (...) Se espera que (el programa) catalice apoyo financiero adicional bilateral y multilateral”, dijo el Fondo Monetario.



Según Fidel Jaramillo, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, para acceder a recursos extras este Gobierno y el próximo deberán realizar reformas relacionadas a la sostenibilidad fiscal, optimización de los programas de apoyo a la población más vulnerable, transparencia y lucha contra la corrupción, como parte del programa con el Fondo.

El país compró insumos médicos con financiamiento del BID. El presidente Lenín Moreno los recibió el 23 de junio.

Este año, BID, CAF y BM realizaron acciones no previstas antes del covid-19: aprobaron préstamos de emergencia de libre disponibilidad y proyectos relacionados a salud y protección social, además, adelantaron desembolsos que estaban previstos para otras fechas o para otros proyectos.



Según el Ministerio de Finanzas, los tres multilaterales entregaron USD 1 350 millones hasta julio y aún hay recursos pendientes por llegar que ya estaban aprobados.



Los recursos se destinaron, según el Gobierno, a potenciar el sistema de salud, comprar insumos médicos, bonos sociales y créditos a través del programa Reactívate y otros proyectos para la recuperación económica.

Esto significa que el apoyo de los organismos fue mayor al esperado antes de la pandemia. En la proforma del 2020, el Gobierno había estimado que el Fisco recibiría alrededor de USD 1 287 millones de multilaterales, sin incluir al FMI.



La CAF confirmó que no tiene previsto recursos adicionales este año, aunque se firme un acuerdo con el FMI. Sin embargo, no descartan nuevas perspectivas para el próximo año. “El acuerdo, sin duda, abriría perspectivas para nuevos financiamientos por parte de las entidades multilaterales a partir de 2021”, indicó.



La CAF recordó que, por la crisis derivada de la pandemia en Ecuador, incrementó en USD 350 millones el monto de los desembolsos, inicialmente previstos para el país en 2020.



Este organismo espera entregar USD 160 millones más en los próximos meses para apoyar al Gobierno en la emergencia. Además, están en agenda otros 400 millones atados a proyectos de infraestructura, transporte, apoyo a pequeños negocios, entre otros.



El BID dijo que el monto que ha entregado este año a Ecuador representa un incremento importante con respecto al pactado antes de la pandemia, se aprobaron dos nuevas operaciones. Por pedido del Gobierno, además, el ente reprogramó fondos de operaciones ya existentes.



El BID señaló que aún es muy prematuro anunciar si habrá otro incremento de préstamos tras el anuncio del acuerdo con el Fondo.



Mientras tanto para hoy está previsto finiquitar la renegociación de deuda en bonos . El Ejecutivo renegoció para mejorar las condiciones de USD 17 375 millones de deuda en bonos, a lo que el 98% de acreedores accedió en una votación el pasado 3 de agosto.

Para cerrar la negociación con los bonistas era necesario el acuerdo con el FMI.