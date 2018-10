Acción de protección para dejar sin efecto la evaluación a jueces y conjueces no fue aceptada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La acción de protección para exigir la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no fue aceptada. La audiencia pública se desarrolló por tres horas la mañana de este lunes 1 de octubre del 2018, en la Unidad Judicial Norte 2 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Florida Norte en Guayaquil.

El recurso fue presentado días atrás por los abogados Raúl Llerena y Marjorie Martínez en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El objetivo de aquello era dejar sin efecto la suspensión de la evaluación que desarrollaba el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio a los jueces y conjueces.



Pasadas las 12:00, al termino de la audiencia, Llerena aseguró que hubo una motivación errónea. "La jueza ha considerado que el organismo al cual debemos acudir es la Corte Constitucional y todos sabemos que no hay Corte Constitucional y deja a los mandantes en total indefensión"



Tras conocer la resolución,los accionantes presentaron el recurso de apelación para que alguna de las Salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas la analice.



Para Llerena es necesario dejar sin efecto la suspensión de la evaluación para dar cumplimiento con lo estipulado en la pasada consulta popular y referendo que estableció la evaluación.



Esta acción fue presentada tras conocerse la decisión que fue tomada por unanimidad en el Consejo de Participación Ciudadana el pasado 18 de septiembre.



Para Llerena el consejo presidido por Julio César Trujillo “transgredió” los principios de legalidad y de seguridad jurídica. “Nadie puede estar por sobre la Constitución (…) esta vez se equivocaron y contrariaron la voluntad popular. El pedido es que se deje sin efecto la orden de no evaluar al consejo”, comentó.



Añadió que si el Cpccs no confía en el CJ para la evaluación, debe ser el mismo ente de control el que asuma la tarea. Dijo que el propósito es descorreizar el sistema de justicia.



Según la resolución aprobada por unanimidad en el Cpccs, una evaluación en este momento no garantiza estándares internacionales debido al tiempo insuficiente para evaluar que tienen los vocales encargados.