Accesos a la Delegación Electoral del Guayas están cerrados; simpatizantes de Pachakutik se concentran en exteriores para esperar resultados

Decenas de simpatizantes del candidato presidencial Yaku Pérez se concentran en las afueras de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, en el norte de Guayaquil, en espera de los resultados electorales consolidados.

Con banderas del movimiento Pachakutik y de Unidad Popular (UP), gritan de "No al fraude" los manifestantes se concentran este lunes 8 de febrero de 2021, en una de las calles aledañas a la junta electoral. Están ubicados detrás de una fuerte barricada que se instaló desde el sábado 6 de febrero, previo al día de elecciones generales en el país.



La Delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) se mantiene con resguardo militar y con los accesos viales cerrados con vallas metálicas y alambre púa, el único ingreso habilitado es por la avenida Pedro Menéndez Gilbert, por el norte desde el Cementerio General de Guayaquil.



Mientras filas de camiones de carga esperan para dejar el material electoral que llega desde diferentes recintos de cantones de Guayas.



Luis Chancay, dirigente de UP, indicó que se encuentran vigilantes de los resultados, ante la posibilidad de que se desvirtúe la voluntad popular. "Yaku Pérez está en segunda vuelta", dijo en medio de gritos de "Democracia sí, fraude no".

Guido Chiriboga, candidato a asambleísta y presidente provincial del movimiento Creo, sostuvo que Guillermo Lasso está en segunda vuelta.

"Todavía hay un pendiente del 14% de actas con inconsistencias y 2% que no han terminado de escrutar. Esas inconsistencias deben resolverse volviendo a contar los votos de esas mesas, los resultados oficiales aún tardarán", dijo el delegado de Creo.



La Junta Provincial Electoral tenía previsto reiniciar la sesión de escrutinio a las 11:00, luego de la larga jornada que se extendió hasta la 04:50 de hoy lunes. La sesión se reinstaló a las 11:35.



Según los datos del CNE, con el 97,87% de las actas escrutadas a escala nacional, Andrés Arauz, de la Lista 1, confirma su triunfo en primera vuelta con 32,16%; Yaku Pérez está con 19,86%; y Guillermo Lasso, con 19,59%.



En Guayas, con el 97,65% de las actas escrutadas, Arauz obtiene el 41,85% de los votos y Lasso está segundo, con 25,31%. La provincia registra 19,81% actas con novedades y 2,35% de actas que faltan por procesar.