Absuelven a tres hombres por el asesinato de joven argentina en 2016

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres hombres que estaban acusados por el abuso sexual y el asesinato de la joven argentina de 16 años Lucía Pérez en 2016 fueron absueltos este 26 de noviembre del 2018, aunque dos de ellos fueron condenados a ocho años de prisión por "tenencia de estupefaciente con fines de comercialización".

Según informó la agencia estatal de noticias Télam, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas consideraron que no se puede probar el abuso sexual ni el feminicidio de Lucía Pérez, por lo que decidieron, por unanimidad, absolver a Matías Farías, de 25 años, Juan Pablo Offidani, de 43, y Alejandro Maciel, de 61.



El fiscal Daniel Vicente había solicitado la pena de prisión perpetua para Farías, al considerarlo autor de "abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor".



Mientras, Offidani estaba acusado de se "partícipe necesario" del mismo delito y Maciel por "encubrimiento agravado", aunque el fiscal solicitó retirar su acusación.



Por su parte, la defensora oficial, María Laura Solari, había solicitado la absolución de los tres, al considerar que "no hubo abuso sexual" y que no se trató de "un femicidio ni un caso de violencia de género".



El caso de Lucía Pérez, ocurrido en la localidad bonaerense de Mar del Plata, generó una gran repercusión nacional e internacional hace dos años, después de que la fiscal que originalmente estuvo a cargo de la causa, María Isabel Sánchez, informara que la víctima había sido drogada, violada y "empalada".



No obstante, el mismo juzgado que absolvió hoy a los acusados dispuso que se evalúe la actuación de la fiscal, por si se cometió un delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".



La madre de Lucía Pérez, Marta Montero, calificó la absolución como "una vergûenza".



"Parece que estos asesinos no le dieron nada a Lucía: que no la drogaron, no la violaron, no la mataron. Pero acá empieza otro camino, porque nosotros vamos a seguir con la lucha", aseguró Montero.



Es así que el abogado de la familia, Gustavo Marceillac, aseguró que apelarán el fallo, que solo condenó a Farías y Offidani a la pena de 8 años de prisión pero por la "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo".



La hipótesis de la Fiscalía apuntaba a que Pérez conoció a Farías y Offidani un día antes de su muerte, el 7 de octubre de 2016, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la escuela para venderle un cigarrillo de marihuana.



A la mañana siguiente, según el fiscal, ambos pasaron a buscar a Lucía por su casa y fueron hacia la vivienda de Farías, donde se señalaba que habría sido drogada y abusada sexualmente y desde donde habría sido llevada en una camioneta a la Unidad Sanitaria de Playa Serena, adonde la menor llegó sin signos vitales, pese a que los médicos trataron de reanimarla durante 40 minutos.



A las afueras de los juzgados, en Mar del Plata, multitud de personas aguardaba la sentencia y repudiaron también la decisión de los jueces.