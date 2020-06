Abogado en caso Sobornos sobre contagio de covid-19: 'No he estado en un lugar distinto al de las audiencias'

LEA TAMBIÉN

A las 07:04 de hoy, martes 30 de junio del 2020, el abogado penalista Paúl Ocaña escribió en su cuenta de Twitter: “Una vez que he asimilado el golpe de la noticia debo comunicar que he dado positivo a covid-19".

Ocaña es el abogado defensor de del empresario Teodoro Calle, sentenciado por cohecho en el caso Sobornos. Ayer 29 de junio estuvo en la Corte Nacional ante el llamado a la audiencia de apelación dentro de ese proceso legal.



“Mi alegato fue el tercero ya que se organizó por orden alfabético. Después de mi intervención sentí escalofrío. En el receso salí a tomar sol por un momento y en algo me recuperé. Sin embargo no pude aguantar más y a las 16:00 pedí autorización a los jueces para salir”, cuenta Ocaña.



La noche del domingo pasado, Ocaña sintió escalofríos por primera vez. “Me puse una medias y pasó. Entonces no aduje nada”, comenta.



Después de salir de la audiencia asistió a un hospital privado. Como parte de los protocolos le hicieron la prueba para detectar coronavirus. Al salir positiva decidieron hospitalizarlo. Hoy su fiebre ya bajó y su saturación está dentro del rango normal.



El abogado penalista dice que no puede asegurar en dónde se contagió. De lo que está seguro es de que se movilizó con todas las medidas de precaución posible, como el uso de mascarilla y alcohol para las manos.



Entre el 22 de junio y el 29 de junio del 2020, Ocaña ha acudido a cuatro audiencias. El 22 y 23 de junio en Riobamba por un caso de peculado. El 24 de junio asistió a la audiencia del caso Sobornos, que fue diferida. El 26 de junio estuvo en la diligencia del caso relacionado el expresidente de la Corte Provincial del Guayas. Finalmente, ayer acudió de nuevo a la diligencia por Sobornos.



“He tenido todo el cuidado necesario. Estuve siempre protegido con mascarilla y alcohol en las manos. Nunca me he puesto en riesgo. Nada más que no he estado en ningún lugar distinto o en un lugar de posible contagio que las audiencias”, señala.

Una vez q he asimilado el golpe de la noticia debo comunicar q he dado positivo a Covid 19, en esta lucha contante por hacer justicia (No todos podrán decir lo mismo, más aún cuando se escudan detrás de una computadora). Sus oraciones y bendiciones serán bien recibidas — Paúl Ocaña Merino (@paulocana) June 30, 2020



El abogado penalista dice que para cada una de las diligencias se planteó el pedido de diferimiento. Esto se hizo sobre todo en Quito por el alto riesgo de contagio. Manifiesta que la solicitud no fue acogida.



El 4 de junio pasado, el Consejo de la Judicatura anunció el retorno progresivo de las actividades en las distintas materias de los órganos jurisdiccionales. También definió que la Corte Nacional de Justicia definiría la reanudación de los plazos y términos.



Debido a la mejoría que ha presentado hasta el momento, Ocaña espera el alta para el próximo viernes 3 de julio del 2020. A su salida tendrá que cumplir una cuarentena de 21 días.



En su familia hay preocupación por su estado. Ocaña cuenta que ellos ya se realizaron una prueba para detectar el covid-19.



En la continuación de su tuit, que hasta las 19:00 de hoy recibió 38 retuits y 1 800 me gusta, el abogado señala: “En esta lucha contante por hacer justicia (no todos podrán decir lo mismo, más aún cuando se escudan detrás de una computadora). Sus oraciones y bendiciones serán bien recibidas".