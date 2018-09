Abogado de Falcón solicitó a la jueza prisión domiciliaria para la agente que testifica en el caso Balda

LEA TAMBIÉN

Diego Chimbo abogado de Diana Falcón indicó este 28 de septiembre del 2018 que se comunicó con su cliente y ella le aseguró que nunca aceptó recibir las visitas de la asambleísta Espín y de la abogada Cadena.

Uno de los protocolos para controlar los ingresos de visitas a los centros de rehabilitación es que la persona privada de la libertad debe autorizar la entrada de un invitado y el visitante debe constar en una lista. Además, ayer, la ministra de Justicia subrogante aseguró que Espín y Cadena no constaban en la bitácora de ingreso a la cárcel.



El abogado también dijo que las dos visitas "fueron a intimidar, a persuadir, acosar, no es una visita humanitaria como aseguró Espín sino una visita a conveniencia buscando la retractación".



Falcón se encuentra detenida en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Prioritario de Quito y actualmente está en el programa de protección a testigos. Además es la agente procesada por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda y es testigo en la investigación contra el exmandatario Rafael Correa.



El abogado también señaló que su defendida se encuentra con al menos un 68% de riesgo dentro de la cárcel, "lo cual se considera de alto riesgo". Este dato se obtuvo con un análisis de riesgo que se realizó incluso antes de la audiencia y de la visita de la asambleísta y la abogada. Por esa razón Chimbo solicitó a la jueza Daniella Camacho que se le otorgue a sus clientes prisión domiciliaria.



La defensa hizo esta solicitud, porque "el sistema de protección de víctimas y testigos no tiene acceso al interior de un centro penitenciario, por lo tanto no se puede precautelar al máximo la seguridad de los cooperadores", dijo Chimbo.