Abogado de Ma. de los Ángeles Duarte: No hay argumentos para detención

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Antonio Gagliardo, abogado de María de los Ángeles Duarte, confirmó a las 13:45 que su defendida continuaba en la Policía Judicial. Y que sería trasladada a Quito, aunque desconocía por qué vía. Posteriormente la exministra fue trasladada a otro lugar.

La petición para su aprehensión con fines investigativos fue emitida por la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La jueza Daniella Camacho acogió el pedido bajo el presunto delito de concusión.



"De ahí no se tiene ningún argumento, bajo qué circunstancia, cuáles son las pruebas. No hay nada, absolutamente", dijo Gagliardo a este Diario.



El 15 de mayo del 2019 Duarte acudió a la Fiscalía del Guayas para rendir su versión dentro del caso conocido como 'Arroz verde', una investigación sobre la supuesta entrega de dineros de procedencia ilícita de contratistas del Estado para financiar la campaña electoral de Alianza País (AP).



En esa ocasión, la exministra de Desarrollo Urbano y Vivienda dijo que no viajaría a ningún lado. "Estoy colaborando en todo lo que me requiera la Fiscal y jamás contraté con Odebrecht", dijo.