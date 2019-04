Revelan que abogado de Alan García tuvo diálogo con exejecutivo de Odebrecht

LEA TAMBIÉN

El abogado del fallecido expresidente Alan García, Erasmo Reyna, se acercó este martes 23 de abril del 2019, a conversar con el exapoderado de Odebrecht en Perú Jorge Barata durante el interrogatorio al que lo someten fiscales peruanos en Brasil y le recordó la amistad que ambos tuvieron.

Según un audio publicado este miércoles 24 de abril del 2019,por el Canal N de televisión, Reyna le dijo a Barata que García "tenía mucho respeto por él" y el exejecutivo respondió que también le tuvo "respeto y admiración".



El expresidente García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó el miércoles de la semana pasada antes de ser detenido por sus presuntos vínculos con actos de corrupción vinculados con Odebrecht.



El diálogo fue revelado por el portal de investigación IDL-Reporteros y luego confirmado a medios peruanos por el jefe del equipo especial de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, y por el propio Reyna.



Posteriormente, el Canal N publicó el audio en el que se escucha que el abogado le dijo a Barata que García "nunca le pidió un favor" y que "él es una víctima de todo esto".



"Yo sé", le respondió el exejecutivo tras lo cual Reyna agregó que esperaba que "hable con la verdad".



"Y ese es mi compromiso. Mi compromiso con la verdad. Y él sabe de eso, él nunca me pidió nada y eso es lo que voy a decir", dijo Barata.



El exejecutivo también le señaló a Reyna que no entiende por qué García tomó la decisión de suicidarse, ante lo que el abogado agregó que el exgobernante "no quería que lo vieran... esposado".



IDL Reporteros detalló que el diálogo sucedió durante la mañana de este martes "apenas concluida la primera parte del interrogatorio a Jorge Barata", que se realiza en la ciudad brasileña de Curitiba.



En ese momento, después de que confirmó que Odebrecht entregó 200.000 dólares a la campaña presidencial de García en 2006, Reyna "se acercó a Barata y le extendió la mano" y ambos "tuvieron un diálogo corto pero significativo".



El portal de investigación sostuvo que este diálogo fue escuchado por los fiscales y procuradores peruanos y brasileños que participan en el interrogatorio, por lo que el jefe del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, "caminó hacia donde estaba Barata para llamarle fuertemente la atención".



"Le dijo que esas cosas no podían suceder, que había un acuerdo de colaboración de por medio", indicó el medio en alusión al acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) suscrito con Odebrecht.



Una hora después, antes se reanudarse el interrogatorio, Barata se acercó a Vela "para pedirle disculpas" y decirle que respondió a Reyna "por un reflejo de cortesía y de cordialidad".



Este martes, tras conocerse las primeras informaciones sobre las declaraciones, parlamentarios del Partido Aprista, que lideraba Alan García, afirmaron que Barata había "confirmado" que el exgobernante nunca le pidió aportes para su campaña.



Sin embargo, el fiscal Vela indicó luego a medios peruanos que esa información no era cierta, y que sus declaraciones, más bien, confirmaron las hipótesis de la Fiscalía.



"No es cierto que Barata ha limpiado a Alan García. (Las del Partido Aprista) son versiones políticas, ajenas a la parte técnica. Nosotros hemos sido bastante claros", remarcó.



Erasmo Reyna intentó este miércoles participar en la segunda sesión de interrogatorios a Barata, pero no se le permitió porque, si bien los fiscales preguntaron por temas vinculados a García, este ha sido excluido de la investigación tras su muerte.



Posteriormente, el fiscal Vela reconoció que "existió un incidente" durante la primera jornada del interrogatorio y aseguró que fue la Procuraduría brasileña la que decidió excluir al abogado de las diligencias.



Reyna también admitió la conversación con Barata y dijo que lo saludó y le pidió "que hablara con la verdad", porque la decisión de García de suicidarse le duele "a muchos apristas".