Abdalá Bucaram Ortiz y uno de sus hijos van en la misma papeleta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó en su portal web el listado de candidatos que participarán en las elecciones del 7 de febrero para las dignidades de Presidente y Vicepresidente de la República, Asambleístas Nacionales, Asambleístas Provinciales y Parlamentarios Andinos.

Uno de los listados que llamó la atención fue el de Fuerza Ecuador, pues en el listado para la dignidad de legisladores nacionales se incluyó al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo, Abdalá Jacobo Bucaram Machuca. El primero encabeza la lista, el segundo fue colocado en el séptimo casillero.



Bucaram Machuca saltó a la arenga pública luego de que su padre fuera trasladado en agosto del 2020 a una clínica, en Guayaquil, tras un supuesto infarto. Luego, el exmandatario, quien era acusado por varios delitos, intentó junto a su hijo inscribirse como postulantes.

No obstante, en octubre de ese año, el pleno del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la inscripción de los candidatos a asambleístas nacionales por el movimiento Fuerza Ecuador (FE), porque supuestamente Bucaram Ortiz no cumplió los requisitos de aceptación de la candidatura.

No obstante, luego, tras una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, la nominación del exmandatario quedó en firme y con ello, el listado nacional que incluyó a su hijo. También, en el tercer casillero ingresó Guillermo Castro Dáger, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, conocida como la 'Pichi Corte'.



Hijos de Bucaram



El expresidente Abdalá Bucaram dio a conocer el 29 de septiembre del 2020 que tiene 11 hijos. El exmandatario habló de sus vástagos durante un encuentro con los medios de comunicación en Guayaquil, en donde se refirió a la captura y detención de su primer hijo, Jacobo, en la cárcel de Cotopaxi.



Abdalá Bucaram Ortiz está casado con María Rosa Pulley Vergara desde 1977. El matrimonio procreó cuatro hijos que son conocidos públicamente: Jacobo, Abdalá (Dalo), Michel y Linda Bucaram Pulley.



Tengo a mi hija Martita Bucaram Aguilar, para que sepan. Tengo a mi hija Paola Bucaram Silva, a mi hijo Shamir Bucaram Silva, tengo a mi hijo Abdalá Jacobo Bucaram Machuca, y tengo a mis hijos Yadrila, Abdalá Jerala y Sherezade Bucaram Guillén. Son 11 hijos", aseguró el exmandatario ese entonces.