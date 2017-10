Las propuestas del país en el ‘Pacific Standard Time: LA/LA’

No es una forma de mirar la que los une, tampoco un tema o un tipo de práctica artística. En el contexto de ‘Pacific Standard Time: LA/LA. Latin American & Latino Art in LA’, Paúl Rosero, Alexandra Cuesta, Patricio Palomeque, Jorge Espinosa, Colectivo Fuga, Óscar Santillán, Unidad Pelota Cuadrada y María Belén Moncayo comparten apenas un gentilicio: ecuatorianos.

Y en el contexto de la muestra de arte latinoamericano más importante de la historia de Estados Unidos en varias décadas, esa palabra cobra otro sentido; uno que ubica a Ecuador en el mapa del arte latinoamericano hoy.



Moncayo está invitada en enero del 2018 a dar una conferencia en ‘Ismo, Ismo, Ismo: Cine Experimental en América Latina’, de Los Angeles Filmforum, por su investigación sobre el cine experimental de Eduardo Solá Franco, en la que trabaja desde el 2014 y a través de la cual ha accedido a información relacionada con los 50 filmes que hizo el artista.



En la línea del cine experimental, Cuesta fue parte, a finales de septiembre, de la muestra ‘Crossing Paths: Latina and Latin American Women Filmmakers in Los Angeles’ con su película ‘Piensa en mí’ (2009, 15’30”), un filme de corte poético e intimista, que se presentó en Red­Cat.



En un tránsito incesante de un año por Los Ángeles, a bordo de autobuses, Cuesta retrata la ciudad lejos del estereotipo glamoroso. Su obra es una manera de “honrar a la gente que no es documentada, que es ignorada y no incluida en la representación visual”.



Palomeque y la Pelota Cuadrada participan en la muestra ‘Video Art in Latin America’, en la galería Laxart, que recoge piezas representativas del arte realizado en este formato en la región, desde 1970 hasta hoy. La pieza de Palomeque, titulada ‘El afilador’ (2012-2013, 4’25’’), está inspirada en el poema ‘Cinco segundos de horizonte’ de Mario Montalbetti y muestra el proceso de desgaste de un cuchillo en la piedra de afilar, con una calle cuencana de fondo.



Unidad Pelota Cuadrada proyecta ‘Elephant’ (2009, 2’59’’), intervención escénica delante del mural ‘El Incario y la Conquista’ (1948), de Oswaldo Guayasamín, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.



Este sábado 14 de octubre, en el marco de las exhibiciones del Torrance Art Museum para el ‘PST: LA/LA’, Espinosa hará una versión del performance Unjoliday -que se presentó en Quito en septiembre pasado en el CAC-, proyecto colectivo que reflexiona sobre la tensión en las fronteras y la migración.



Bajo la curaduría de Beatriz Cortez, Rosero es parte de la instalación colaborativa ‘Mutate’, que se expone en la galería Monte Vista y plantea desde la idea de hibridez diferentes escenarios y propuestas alrededor de productos en contextos influenciados por Estados Unidos, como el banano o el petróleo; la obra montada por Rosero se titula ‘Fresh’.



Esta muestra dialoga en distintos niveles con otras de ‘PST: LA/LA’, como ‘Mundos Alternos: Art and Science Fiction in the Americas’, ‘Visual Voyages: Images of Latin American Nature from Columbus to Darwin’ y ‘Una historia universal de la infamia’. En esta última, que se lleva a cabo en el Lacma, participa Santillán, con la instalación ‘Epílogo’ (2014-2015), que estuvo en la XIII Bienal de Cuenca 2016-2017. Desde una posición que bordea lo imaginario y lo real, especula con un pedazo de papel que perteneció a Nietzsche, que fue parte de una serie de documentos que escribió fallidamente con una complicada máquina de escribir, la Hansen Writing Ball.

​

En un ejercicio lejano a la ficción y sofisticación de Santillán, el colectivo Fuga (de Otavalo) participa con una obra enmarcada en la práctica social desde el arte. El Otis College of Art and Design acoge su obra titulada ‘Museo incorruptible’ (2014), que es parte de la muestra ‘Talking to Action’. A través de 11 ilustraciones en baldosas de cerámica recrean una “línea de tiempo sobre la construcción” de Guajaló (barrio ubicado en el sur de Quito). “Los diseños emulan el estilo del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala”.



Lejos de abordar todo el arte que se hace en Ecuador, la presencia de estas ocho expresiones artísticas en la exposición ‘Pacific Standard Time: LA/LA’ son apenas destellos, que dan aviso de la existencia de un lugar y unos actores de los que poco se conoce todavía en ese aspecto en Estados Unidos. Y todos los pasos que sumen para vernos y ser vistos, son bienvenidos.