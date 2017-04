Justicia impide la salida del disco póstumo de Prince 'Deliverance'

El lanzamiento de 'Deliverance', el primer disco póstumo de Prince compuesto exclusivamente de temas inéditos, que iba a salir a la venta el viernes 21 de abril de 2017, fue detenido por una decisión judicial.

Según lo dio a conocer el miércoles 19 de abril por la noche el portal TMZ.com, citando documentos judiciales, un juez federal estadounidense emitió un recurso de urgencia por pedido de un abogado del patrimonio hereditario, por el cual el álbum no podrá salir al mercado como estaba previsto.



Coincidiendo con el primer aniversario de la muerte del ícono del pop, el productor George Ian Boxill se proponía difundir seis nuevas canciones. Pero el tribunal consideró que, por lo visto, Boxill no tenía derecho a hacerlo.



Según el reporte, el magistrado se basó en un acuerdo de confidencialidad que el productor firmó cuando trabajaba con Prince hace más de diez años. Las canciones en el centro de la polémica datan de entre 2006 y 2008, cuando el polifacético cantante trabajaba sin sello discográfico.



El nuevo EP iba a aparecer por la disquera canadiense RMA. "Prince una vez me dijo que por las noches pensaba permanentemente cómo, eludiendo a los grandes sellos, podría llevar su música directamente al público", manifestó Boxill en un comunicado de prensa.



La difusión de estos temas con una discográfica independiente probablemente habría sido vista con beneplácito por Prince, estimó Boxill. "Espero que cuando la gente escuche a Prince cantando estos temas reconforte a muchos", añadió.



El álbum ya fue reservado por millones de fans, aunque actualmente ya no se pueden realizar más encargos. La página respectiva desapareció de la oferta de iTunes. Este jueves tampoco se encontraba 'Deliverance' en Amazon. Previamente, con la reserva podía bajarse automáticamente la canción que da título al álbum, Deliverance, lo que habría sido aprovechado por muchos interesados.



El cantante de Purple Rain fue hallado muerto el 21 de abril en su finca Paisley Park, cerca de Minneapolis, en el estado norteamericano de Minnesota. Su muerte, a los 57 años, se debió a una sobredosis del opioide fetanilo. Poco después de su fallecimiento se publicó el recopilatorio '4Ever', con 40 canciones grabadas entre finales de los años 70 y principios de los años 90.