Cinco consejos del 'Cake Boss' para sus fans

La llegada de Buddy Valastro fue una de las más esperadas para los amantes de la pastelería. El italo estadounidense presentó su conferencia final la tarde del domingo 7 de mayo, en el Swissotel, en el marco del Quito Sweet Fest.

El chef realizó una decoración en vivo, todo inspirado en las flores. Uno de sus diseños que estaba dedicado a las madres, por su mes. El chef dio algunos consejos a lo largo de su presentación. Aquí te compartimos algunos de los detalles del 'Cake Boss'.



1. Hay que dominar el trabajo con 'butter cream'



Valastro explicó que este es uno de sus estilos favoritos de decoración. Cuando aprendió a decorar era el único material disponible. Para él, la crema de mantequilla es uno de los ingredientes más importantes en la decoración y un buen pastelero debe dominarla. "Eleva la decoración de un pastel", dijo Valastro, y no hay mejor secreto para aprender que la repetición.



2. El truco de las mangas pasteleras está en la muñeca

Para un diseño exacto de las flores, Valastro mostró el movimiento de su muñeca, desde adentro hacia afuera mientras van creciendo los pétalos. El ángulo y la presión, dice el chef, son la clave.



Su aprendizaje fue bastante intuitivo y cuenta que para conocer de fondo el diseño de las flores compraba las flores reales y les quitaba uno a uno los pétalos para imitar su composición en crema.



3. Congelar los diseños al aprender



Valastro ya es todo un experto y trabaja la crema de mantequilla al derecho y al revés. Incluso se vendó los ojos para mostrar su técnica. Pero señala que, mientras se está aprendiendo, es preferible trabajar las flores o los diseños y congelarlos antes de colocarlos en la torta, de esa forma no se caerán o derretirán arruinando otras decoraciones.



4. La selección de colores debe brillar



Para la torta que presentó en Quito, Valastro utilizó una tonalidad de verdes de base y las flores en amarillos, rosados y morados que saltaban a la vista. El chef señala que hay que tomar a favor el concepto de que la comida entra por los ojos. "Los colores deben resaltar", dijo. Así una vez captada la atención del comensal la siguiente preocupación será el sabor.



5."Tomé la decisión de no fallar"

Aunque suena repetitivo el pastelero dice que gran parte de su éxito se ha dado porque tomó la decisión de no fallar. Su dedicación para la pastelería le tomó muchos sacrificios, pero asegura que es la viva prueba de que con pasión y esfuerzo cualquier sueño es posible.



Valastro además comentó sobre su vida y cómo llegó a tener la fama que le ha llevado a recorrer el mundo. Los asistentes pudieron degustar algunos de sus cupcakes, que en su mayoría fueron entregados a los más pequeños. El carisma que ha cautivado por sus programas de TV lo transmite en vivo y tuvo el detalle de dedicar el final de su conferencia para tomarse fotos con todos sus seguidores.