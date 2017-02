En dónde

Agenda Culinaria para celebrar San Valentín

Cada 14 de febrero muchas parejas buscan un plan diferente, destacado que los saque de la rutina y puedan compartir un momento romántico. La gastronomía se cuela siempre como alternativa principal. Ya sea por los alimentos afrodisiacos que se han popularizado en estas fechas o porque es una oportunidad para probar nuevos lugares.

En Sabores hemos armado un listado de eventos a los que se puede acudir en pareja o con amigos para disfrutar de la comida y sus actividades a fines. Ferias, talleres, menús degustación o platillos especiales forman parte de esta guía para elegir el plan que se ajuste mejor a cada pareja.



Menús especiales por San Valentín



En Quito varios restaurantes ofrecen un menú único pensado especialmente para esta fecha. En el Hotel Casa Gangotena, el chef Andrés Dávila propone un menú con cuatro cursos que incluye una ensalada, consomé de mariscos, rissotto de ternera y hongos de temporada, con un postre texturas de chocolate y frutos rojos. Tiene un valor de USD 39. Requiere de reservación.



El chef Enrique Sempere, del restaurante The Market, mantendrá un menú con entrada de camarones y un plato fuerte a elegir entre carne roja y pescado del día, acompañado de rissotto y un postre esfera de mousse de chocolate blanco. Tiene un costo de USD 25 que incluye un coctel aperitivo.



Juan Sebastián Pérez del local Quitu mantiene abiertas las reservas para un menú de seis pasos en el que se quiere contar las fases del enamoramiento. Incluye entradas, platos fuertes con carne y pescados y postres. Tiene un valor de USD 30 aparte están las bebidas o se puede elegir un maridaje con gin o macerados.

El menú de Mauricio Acuña en Patria por San Valentín tiene una variedad de entradas para elegir. Entre ceviches, bonitísimas o tortillas con platos fuertes como chancho y atún y un pre postre de frutos rojos con un cierre de chocolate al 100%. Tiene un costo de USD 34.99 e incluye dos bebidas soft y un coctel.



Para quienes prefieren el sushi Edo Sushi Bar propone un menú de USD 28. Incluye entrada peruana con fusión japonesa, bolitas de panko, pulpo a la parrilla y un rollo a elección, además del postre.



En Cuenca el restaurante La Caleta abren sus puertas para que los comensales prueben una experiencia diferente. En La Caleta el chef Diego Gutiérrez propone un menú con tubérculos y resaltando los frutos del mar incluye un tartar de albacora, trucha con opciones de res o pollo. Acompañado de horchata y vino. El chef Daniel Contreras de Dos Sucres mantiene un menú con encocado de camarones y postres de la casa como helado frito de guineo en salsa de chocolate y sal prieta.



En Guayaquil el Hotel Oro Verde mantiene un paquete romántico llamado Vive San Valentín a USD 67,50 por persona. La oferta estará disponible del 14 al 17 de feber e incluye un desayuno buffet en habitación, botella de vino espumante, frutillas con chocolate y la habitación.



En Ambato, el restaurante L’Escoffier tendrá un evento denominado Noche de Amor y Amistad. El mismo que iniciará desde las 19:00 en la Cadiz y Vigo. Durante la noche se servirá un menú en el que se puede escoger langostinos albardados, pollo en salsa picante, lomo glaseado, vegetales asados además de una entrada y postre. Requiere de reserva.

Talleres



El Taller de Postres Fitness permite a los comensales que cuidan de su dieta encontrar un balance para disfrutar del dulce durante San Valentín. El evento está a cargo del chef Rubén González y se realizará el 18 de febrero de 9:00 a 12:00. En Focus Fitness Estudio ubicado en la Av. Últimas Noticias y Joaquín Auz.



Para los amantes del sushi hay varias opciones. Arcadia Centro de Negocios organiza el taller de Sushi y Helado frito para el sábado 11 desde las 9:00 a las 13:00 en la Av. República y Azuay. Se trabajarán sushi básico y fusión con sasla de maracuyá y japonesas, rollos tradicionales y tempurizados. Tiene un costo de USD 60.



El hotel J.W. Marriot también mantiene un curso para parejas que deseen aprender las técnicas de los chefs en la elaboración de sushi. Se elaborarán ocho piezas de rollos variados y dos cocteles. Los participantes recibirán también una foto de recuerdo. El curso tiene un costo de USD 40 e incluye materiales. Requiere de inscripción previa al correo: sara.borja@marriott.com o a través del portal web del hotel.



Sukasa ofrecerá por el mes de febrero un Curso de Postres y bebidas afrodisíacas. Inició el 6 de este mes y culmina el 24. Varios chefs ecuatorianos como Milena Díaz o Gabriel Rosales forman parte del profesorado encargado de impartir estos tallares prácticos. Se realizará de 16:00 a 18:00 en todos los locales de Sukasa a nivel nacional (Quito, Guayaquil y Cuenca). Los interesados deben acercarse a servicio al cliente para conocer las fechas de cada curso pues serán distintos días para cada local. Cup cake con choclo y topping de chocolate, ponche de chocolate con vainilla, mousse de mango con coulis de frutos rojos, son algunos de los platillos que se podrán conocer.

Música show y comida



Las bandas sonoras ponen el ambiente en cada local. Así dependiendo del gusto de las parejas hay opciones de música para todos. En el local Bandido Brewing ubicado en el sector de La Marín se realizará una noche especial con música de La Pompe Noir . La banda de música gypsy jazz criollo como se denomina acompañará a los comensales el 14 de febrero desde las 19:30 hasta las 22:30. En un ambiente de pizza y cerveza artesanal.



Viva el Amor en UWI es el evento de la UWI Cafetería & Tienda Orgánica en donde se realizará el lanzamiento de nuevos productos, una clase abierta de slackline, con músicos invitados y comida para disfrutar en pareja.



El festejo del restaurante Ánima Invita será una cena show que se realizará el 14 de febrero de 20:00 a 24:00 en Cumbayá. También contarán con la participación del colectivo Hecho en Chino quienes pondrán la música e improvisación para el entretenimiento.



En el Mercure Hotel Alameda se podrá degustar de una cena romántica, copa de vino y música en vivo en el restaurante Spicy. La cena tiene un costo de USD 30 y requiere de reservas.



La Solé Restaurante en Los Chillos propone un menú de cuatro tiempos y cata de vinos, con artistas invitados y la presentación de un show de magia. Tiene un costo de USD 42. La cocina brasileña de Rodizzio Botafogo se acompañará de el Trío Amanecer para convertir la velada más romántica.

El cantante ecuatoriano AU-D estará presente en la Plaza de las Américas la noche del 14. El artista presentará un show para celebrar el día del amor y la amistad. Se requiere de reservación en cualquiera de los locales de la Plaza.



Ferias



La Floresta Te Enamora ofrece un mapa como recorrido por varios locales y restaurantes. Un circuito en el que se encuentran plazas gastronómicas como La Platea, restaurantes como La Cleta o cafeterías como Café Vélez, Cafetería Vegano de Altura. Los locales participantes tienen descuentos especiales. Se realizará el 11 y 12 de febrero de 11:00 a 18:00.



Por San Valentín la Feria de Dulces La Cafetina ofrecerá un espacio para los artistas de la repostería. Cupcakes, tortas, galletas y más productos que permiten a los visitantes encontrar dulces regalos para el 14 de febrero. La feria se realizará el sábado 11 de febrero de 12:00 a 18:00.

Eventos culinarios



La cadena Dunkin Donuts tendrá una oferta especial durante el día del amor y la amistad. Todas las sucursales, a escala nacional, servirán donuts en forma de corazón. La oferta tendrá un costo de USD 1,80 y se podrá elegir entre varios diseños elaborados sobre el corazón con glaseado.



Para quienes no deseen cocinar el sushi, pero sí comerlo en casa existe una opción diferenciada que acerca los rollos hasta los comensales. Sushi en casa ofrece además una opción especial de ‘sushicake’. La especialidad se mueve más por San Valentín por ser un producto novedoso para los comensales.



De Amor y otros demonios es un evento organizado por Mediarte. Propone un recorrido por el mercado central para conocer los poderes afrodisíacos de las plantas y frutas locales. Luego el recorrido continuará por distintos museos. Tiene una duración de cinco horas desde las 9:00. Los costos son de USD 20 o USD 35 para parejas.



Para las parejas amantes de la cerveza artesanal, Land of Hoppines organizó el evento ‘En búsqueda de la pinta perfecta’. En donde se realizará un recorrido por cervecerías y bares de cerveza artesanal. Forman parte del recorrido los locales La Reserva, Sereno Moreno.



Tiene un costo de USD 25 por persona. Con cupos limitados. Si no necesitan de un recorrido completo, las parejas pueden llegar al bar Camino del Sol para un evento más ligero con cerveza y Dany Díaz como invitado especial.