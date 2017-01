Inteligencia comercial

Tenemos acuerdo con Europa, todos nuestros productos ya ingresan con cero arancel a ese mercado, inmenso en población y poder adquisitivo. Hace falta saber qué más se puede vender y adónde.

El país ha desarrollado capacidad para organizar presencia en ferias, lo cual es muy positivo. Pero debería dar más atención a otros factores que son de igual o mayor trascendencia.



Caso en cuestión es las oportunidades de exportar. No basta con informar de lo que se desprende de las estadísticas oficiales de los distintos países, recitar los indicadores económicos. No basta reproducir listas de importadores registrados ni decirles a los empresarios pichinchanos que tienen la oportunidad de exportar flores, y a los guayasenses que vendan camarón y banano.



La información sobre las oportunidades de exportación tiene que ir al detalle. Los funcionarios de Proecuador regados por el mundo tienen que visitar mercados, revisar la oferta de productos, calidad, precios, preparar informes detallados. Y no de un continente, sino a nivel más local. ¿Habrá clientes para quínoa en Tallin, Estonia, y quiénes son?



Las oficinas de Proecuador deben obedecer a la lógica comercial, no diplomática. La oficina en Turquía se encuentra en Ankara. ¿No es acaso Estambul la capital comercial? Las exportaciones a Turquía fueron de USD 107 millones en enero-noviembre, la mitad que en 2013. ¿O se trató de compras de comerciantes turcos para llevar a otros países?



Proecuador tiene oficinas en Teherán. ¿Cuáles son las posibilidades reales de exportar directamente a Irán? En 2016 logramos exportar USD 17,7 millones, luego de años de no vender nada, y probablemente el esfuerzo de la oficina de Proecuador tuvo que ver. Pero la presencia en Teherán obedecería más a razones políticas, ya caducas: que Ecuador concertaba con Irán y Venezuela constituir un eje anti-Occidente.



Pero eso era cuando Ahmadinejad era presidente; dejó sus funciones en agosto 2013 y el gobierno sucesor busca bajar tensiones con EE.UU. Irán es vecino de Turquía y podrían estar ambos países cubiertos por una misma oficina. En cambio, Proecuador no tiene presencia en Oceanía.



Australia y Nueva Zelanda suman 30 millones de personas de alto poder adquisitivo. A Australia exportamos unos USD 17 millones, y a Nueva Zelanda USD 31 millones.



La mayor parte de Australia está ubicada en zonas templadas, lo que la constituye en mercado para nuestros productos tropicales. Es además sede de algunas de las principales mineras del mundo, y parte de la tarea de Proecuador es atraer inversión extranjera.



Tanto el Ministerio de Comercio Exterior como Proecuador están conscientes que se requiere un salto cualitativo en el apoyo logístico del Estado a los exportadores. He aquí unas inquietudes al respecto.



[email protected]