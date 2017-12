El dueño de Lala murió, pero ella lo esperó un año en el cementerio

Luego de que su amo falleció, Lala, una perra mestiza de avanzada edad, permaneció durante un año deambulando por el Cementerio Central de Bogotá, esperando a que algún familiar la recogiera, informaron hoy (28 de diciembre de 2017) medios locales.

El hecho ocurrió en la capital de Colombia y, según el diario local El Tiempo, la perra sobrevivió los 12 meses gracias a los alimentos que le ofrecían algunos vendedores del sector, quienes ya la conocían.



"Comerciantes de la zona le brindaban alimento y, de cierta forma, la protegían, pero también había personas a las que no le gustaban los animales y la maltrataban", cuenta Yani Mateus, voluntaria de un refugio de perros abandonados.



Lala pasaba sus horas caminando por el Cementerio Central, el más antiguo y reconocido de Bogotá, cerca del lugar donde estaba ubicada la tumba de quien era su cuidador.



Al pasar los meses y observar que nadie venía a rescatarla, una vendedora del sector la recogió y la llevó a un refugio de animales, donde hoy espera por una nueva familia que la adopte. Lleva cuatro años buscando una familia.



"Cuando Lala llegó al refugio era bastante nerviosa y le tenía miedo a las personas, después de un buen rato de recibir atención positiva por parte de los humanos empezó a relajarse y ahora es super amistosa con las personas", cuenta Mateus.



A pesar de que Lala ha participado en distintas ferias de exhibición de animales para adopción, no ha encontrado una nueva familia.



Según Mateus "las personas no preguntan mucho por ella, y nadie la voltea a mirar". Explica que esto ocurre porque "las personas no se interesan en perros mayores, normalmente buscan un cachorro"