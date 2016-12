videojuegos

En Quito podrás jugar el Pac-Man más grande del Ecuador

El tradicional videojuego del monstruo come pastillas, Pac-Man, se tomará uno de los edificios más grandes de la capital mañana, 22 de diciembre de 2016.

El evento, organizado por el portal de compras online Yaestá.com, es una iniciativa que busca devolverle a las personas un momento de tiempo libre.



Martín Jara, fundador del portal, explica al respecto de este proyecto que "se busca que las personas vuelvan por un momento a estar en contacto con su niño interno, y a compartir con su familia un momento de calidad en medio del trajín diario del trabajo o del estrés de la temporada de compras navideñas".



Según explica Jara, esta proyección no solo será la más grande realizada en Ecuador, sino que está entre las más grandes de Latinoamérica.



El evento será abierto al público, pero por cuestión de organización, quienes deseen participar deben inscribirse en este sitio web para reservar un turno de juego. La proyección se realizará desde las 19:00 hasta la medianoche.



Ahora, si quieres jugar Pac-Man, pero no quieres esperar hasta mañana, te dejamos un pequeño regalo de Navidad: una versión de Pac-Man para que juegues desde tu computador. Lamentablemente, no podrás verla desde tu dispositivo móvil.