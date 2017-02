seguridad

La comunicación cifrada crece en la era de Donald Trump

Las herramientas que permiten compartir información de forma anónima y proteger sus datos resultan cada vez más interesantes para los medios de comunicación, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a quienes filtren información a la prensa.

Una de ellas es la plataforma SecureDrop, utilizada por una treintena de medios estadounidenses e internacionales. El software ofrece la posibilidad de comunicarse a través de servidores cifrados sin dejar rastros.



“El interés por SecureDrop explotó en los últimos dos meses”, afirmó Trevor Timm, director ejecutivo de la fundación Freedom of the Press, creadora de este programa. Aseguró que “decenas” de medios de comunicación mostraron interés.



“Desde las elecciones parece que esas organizaciones tienen urgencia por poner en marcha un medio más seguro para obtener datos por parte de quienes filtran información”, explicó a la AFP .



Trump consideró la semana pasada que la divulgación de información clasificada por parte de miembros del gobierno es “un acto criminal” y prometió penalizar a quienes filtren información.



El gobierno de Obama también se ha puesto en contra de los filtradores de información, actitud que le valió críticas de defensores de la libertad de prensa. Pero Trump ha ido mucho más lejos al atacar a los medios calificándolos de “deshonestos” y “mentirosos”. Acusó a grandes canales de televisión y periódicos, como CNN y The New York Times , de ser “enemigos del pueblo estadounidense”.



Para Timm, la renuncia del jefe del Consejo de Seguridad Nacional Michael Flynn, envuelto en una polémica tras la revelación de conversaciones telefónicas que mantuvo con el embajador de Rusia en Washington, es un ejemplo importante del rol de la prensa y los filtradores de información.



“Las filtraciones permiten al público ejercer presión sobre el gobierno para que renuncie a políticas espantosas”, escribió en un blog para la revista Columbia Journalism Review. Algunos medios reconocieron que usan SecureDrop, incluida la agencia internacional Associated Press y el sitio de investigación The Intercept.



SecureDrop “es el sistema más fácil de usar en las salas de redacción (...) permitiendo que la fuente siempre permanezca completamente anónima”, estimó Betsy Reed, jefa de redacción de Intercept.

Grandes riesgos

“En el contexto político actual, cooperar con un periodista y convertirse en fuente de información puede implicar riesgos importantes. Es lógico ofrecer esto como protección”, añadió Reed.



Betsy Reed espera que los medios se apoyen más en estas plataformas en momentos en que Trump busca controlar los flujos de información. “El periodismo basado en los filtradores de información alcanzará su apogeo”, comentó.



Al mismo tiempo, algunos funcionarios gubernamentales que temen estar bajo vigilancia utilizan aplicaciones móviles cifradas para compartir información. Algunas redacciones usan una aplicación de mensajería protegida llamada Signal. Y Confide, otra aplicación que permite enviar mensajes que desaparecen enseguida después de haber sido leídos, también gana popularidad.



“Nuestro crecimiento se ha acelerado considerablemente desde las elecciones estadounidenses”, aseguró su cofundador Jon Brod a la AFP. Según Brod, las amenazas de Trump contra quienes filtren información han hecho crecer el número de usuarios de estas herramientas.



“La cantidad de usuarios que se ha sumado a Confide esta semana es más de siete veces superior a la de la semana pasada”, concluyó.