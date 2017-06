La Selección Sub 20 de Venezuela luce una generación de ‘cracks’

En agosto del año pasado Yeferson Soteldo silenció al estadio Monumental de Guayaquil, donde se habían congregado cerca de 30 000 barcelonistas. Con 19 años recién cumplidos, el jugador venezolano tuvo el aplomo de cobrar un tiro penal y anotar, cuando transcurrían 88 minutos.

Soteldo defendía al Zamora venezolano en ese entonces, que medía a Barcelona por la Copa Sudamericana. Su equipo llegó a la segunda fase del torneo, pero su actuación despertó el interés del Huachipato chileno, y tras su buena participación en el Sudamericano que se realizó en Ecuador, decidió ficharlo.

Hoy es una de las figuras del seleccionado Sub 20 de su país, que mañana disputará la final del Mundial de Corea. Actuó en cinco de los seis encuentros y dio una asistencia de gol.



La ‘Pulga’, apodo que se ganó por su 1,58 metros de estatura, es el blanco de los elogios en los resúmenes del portal de la FIFA o en diarios internacionales como AS, Marca…



El llanero es un agradecido del fútbol. En una entrevista que le dio a Diario La Tercera, de Chile, confiesa que tuvo problemas de indisciplina durante su paso por el Zamora, influenciado por “malas compañías” radicadas en el barrio El Muertito, en Portuguesa, donde vivió durante su niñez.



Es una de las zonas más conflictivas de la ciudad llanera. “Si no hubiese sido por el fútbol, hubiese terminado mal, quizás muerto”, le contó al rotativo chileno.

En la ‘Vinotinto’, junto a Soteldo, juega Yangel Herrera, capitán del equipo. Ambos debutaron en la primera división de su país, gracias a una exigencia del reglamento del torneo venezolano –similar a la que había en Ecuador-.

Herrera es comparado con Tomás Rincón, por los medios venezolanos, gracias a su juego, temperamento y liderazgo.

Con 19 años, el jugador milita en el New York City, de la MLS, donde coincide con el italiano Andrea Pirlo. En una nota realizada por el portal web de Univisión, catalogan al mediocampista como el “reemplazo natural del maestro”.

La solidez de Venezuela en la media cancha es determinante en el Mundial, sin embargo en la semifinal, ante Uruguay, la figura fue el portero Wuilker Faríñez. Él atajó dos penales, lo que permitió que su selección dejara en el camino a la selección charrúa.



Su ídolo es Íker Casillas, por eso probó suerte en las formativas del Real Madrid. Aunque no se quedó, el golero mantiene la esperanza de jugar en alguna liga europea.

Los llaneros disputarán la final del Mundial de Corea, ante Inglaterra, el domingo a las 05:00 de Ecuador.



Las figuras:

Yeferson Soteldo. A sus 19 años, el 10 llanero ya tuvo propuestas del fútbol europeo. Juega en Huachipato.



Sergio Córdova

Tiene 19 años. Es delantero del Caracas Fútbol Club. Lleva cuatro goles en el Mundial.



Adalberto Peñaranda

Tiene 20 años. Es delantero y juega en el Málaga español. Lleva dos goles en la Copa.



Ronaldo Peña

Tiene 19 años. El ariete anotó un gol y suma una asistencia en el Mundial. Milita en Las Palmas, de su país.



Wuilker Faríñez

Tiene 19 años. Atajó dos penales en la semifinal y anotó un gol en el Mundial. Solo le anotaron dos tantos.



Yangel Herrera

Tiene 19 años. Es el capitán de la Selección. Suma un gol y dos tarjetas amarillas en la cita mundialista.