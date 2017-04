Portoviejo vivirá una fiesta con el juego entre Delfín y Emelec

Delfín cumplió su último entrenamiento, ayer, en el complejo Los Geranios en Manta. Fue una práctica recreativa y con momentos de risas y juegos .

El DT Guillermo Sanguinetti tiene definido el planteamiento titular para enfrentar a Emelec, hoy, a las 15:00, en el estadio Reales Tamarindos. El entrenador repetirá la misma alineación de la semana pasada con la ganó al Clan Juvenil. Roberto ‘La Tuca’ Ordóñez será titular en el ataque junto a Carlos Garcés.



“Hay un buen ambiente en el equipo. Los muchachos saben que los dos partidos ante Emelec serán claves para el resto de la primera etapa. La gente en Manabí está ilusionada con el equipo”, dijo Mauro Rezabala, gerente del club.



El cambio de escenario y ciudad fue por obligación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El estadio Reales Tamarindos brinda más garantías que el estadio Jocay de Manta aunque este último tiene menos capacidad.



Según la FEF, el año pasado, en la última fecha del torneo, hubo incidentes en el Jocay. Hinchas azules se cayeron de las mallas y hubo problemas en la organización. Rezabala calcula que habrá unas 14 000 personas en Portoviejo.



Las barras organizadas del Delfín realizarán una caravana desde Manta. A las 11:00 partirán a Portoviejo con resguardo policial para evitar enfrentamientos con las barras de Emelec, que llegarán desde Guayaquil al mediodía.



Sanguinetti dedicó horas a conversar con los futbolistas sobre la importancia de no desesperarse ante los azules. “Es un duelo de seis puntos claves. Nos pidió mantener el orden y no descuidar las bandas “, dijo Andrés Chicaiza, volante que estará en la banca.



Por su parte, el DT Alfredo Arias, de Emelec, presentará algunas variantes. El ‘Bombillo’ jugará hoy ante el Delfín y el jueves recibirá a River Plate (19:00) en el Capwell, por la tercera fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores. Joao Rojas, que llegó este año a Emelec, es la alternativa de Arias para reemplazar a Ayrton Preciado. El exatacante de Aucas puede debutar con los eléctricos esta tarde, cuando se enfrenten a Delfín.



El jugador, de 19 años, llegó al conjunto azul a inicios de este año, pero su adaptación demoró por su participación con la selección Sub 20. El sudamericano de la categoría le impidió realizar la pretemporada con los eléctricos.



Rojas fue titular en las prácticas eléctricas, debido a la lesión de Preciado, que registra un esguince en su tobillo izquierdo. “He trabajado bien, espero mi oportunidad con ansias”, dijo el exatacante. Para este compromiso, en el que se juegan la cima del campeonato, los azules tampoco contarán con Fernando Gaibor.



El mediocampista debe pagar dos partidos de suspensión, debido a su expulsión en el Clásico del Astillero, la semana pasada. El volante Romario Caicedo también se entrenó en el equipo titular. El rápido futbolista, en cambio, no puede actuar en la Libertadores.