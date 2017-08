Pichincha derrotó a Manabí en los Juegos Nacionales

La selección de Pichincha Sub 23 venció por 87 a 83 a Manabí y sumó la segunda victoria en el torneo de basquetbol Sub 23 de los Juegos Nacionales. Este torneo se desarrolla en el coliseo Luis Leoro Franco, de Ibarra.

La victoria oro y grana fue muy trabajada. En el primer período, Manabí salió victorioso por 23 a 18. En los siguientes 10 minutos, las canastas se registraron en los dos tableros. Pichincha pasó adelante en el marcador por 42 a 40.



La selección ‘Oro y Grana’ pudo sacar ventaja en el tercer período por 63 a 54, pero en los 10 minutos finales, Manabí logró empatar a 79 puntos.



El último minuto fue aún más angustioso porque Pichincha se adelantó 83 a 82, cuando restaban 23 segundos. Finalmente, el conjunto pichinchano pudo dominar las acciones finales y ganar por 87 a 83, en el cuadrangular del grupo A.



“Fue un partido muy complicado. Tuvimos que presionar y recurrir a nuestros lanzadores de tres puntos”, dijo John Escalante, entrenador de la selección de Pichincha.



El DT recurrió también al espíritu de lucha y de nunca rendirse, “siempre les pido a mis jugadores que nunca se den por vencidos”.

Con esta victoria su equipo aseguró su presencia en las semifinales del torneo pues en la primera fecha ya venció a la selección de Orellana por un contundente 100 a 44.



En la primera fecha, Manabía había derrotado a El Oro por 87 a 38. En el grupo B, Esmeraldas derrotó por 59 a 36 a Bolívar, mientras que Guayas superó a Imbabura por 86 a 43.



En damas, se disputa un cuadrangular. Guayas, bajo la dirección técnica de Miguel Salvitelli, venció a Manabí, por 69 a 32. En tanto que Pichincha superó por 98 a 18 a Imbabura.



Hoy se disputa la tercera fecha con los cotejos Pichincha vs. El Oro y Orellana vs. Manabí, desde las 11:00. Estos partidos corresponden al grupo A del torneo masculino.



Luego jugarán Guayas vs. Bolívar y Esmeraldas vs. Imbabura, por el grupo B. Las selecciones que se ubiquen en los dos primeros lugares, en cada grupo, jugarán mañana las semifinales.



El torneo culminará el domingo, posiblemente con una final que siempre se aguarda en los Juegos Nacionales: Pichincha vs. Guayas.



Oro para Pichincha



Los pichinchanos Edwin Crucelira, Carolina Vizuete, Doménica Haro y Danny Valencia ganaron cuatro medallas de oro en la modalidad dificultad de la disciplina escalada deportiva de los Juegos Nacionales. Esta disciplina deportiva se realiza en Guayaquil.



Carolina Vizuete se coronó campeona en la categoría Prejuvenil con 25 puntos. Superó a su compañera Emily González, quien sumó 20 puntos. En tercera posición se ubicó la guayasense Maia Louage con 17 tantos.



En varones, la medalla de oro fue para Edwin Crucelira, de Pichincha (25 puntos). Aaron Peñaranda, de Azuay, ganó la presea de plata con 20 puntos; y Nicolai Rivadeneira (Pichincha), la de bronce (17).



Danny Valencia y Mathew Cisneros, de Pichincha; y

Bryan Guerra, Cotopaxi, coparon el podio con 100, 80 y 65 puntos en ese orden en la categoría Sub 23.



La cuarta presea dorada para Pichincha la obtuvo Doménica Haro (100); Nicole Rengifo, también de Pichincha, ganó la de plata con 80 puntos y María Paz Mendieta (Azuay), el bronce con 65.