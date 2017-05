El Sarayaku jugará su tercer año en el fútbol profesional

Los directivos del Club Deportivo Sarayaku ultiman los detalles para su participación en el Campeonato de Fútbol de la Segunda Categoría de la provincia de Pastaza.

Los denominados ‘Hijos del Jaguar’ se enfrentarán a los clubes del Deportivo Puyo, Pastaza y El Recreo desde el próximo 4 de junio. El torneo provincial, organizado por la Asociación de Fútbol no Amateur de Pastaza, otorga un cupo para el hexagonal regional de ascenso a la primera categoría de la Serie B.



Daniel Santi es directivo del Deportivo Sarayaku. Este participará con jóvenes de la escuela de fútbol de las comunidades kichwas de las categorías Sub 17 y 18, este año.



Los talentos indígenas son oriundos de Shiwa Cocha, Sarayakillo, Cali-Cali, Chontayacu, Maukallacta, Ushillo Urku y Sarayaku Centro. Los líderes de estos sectores conforman el llamado gobierno Tayjasaruta de Sarayaku.



Al plantel amazónico se sumarán cinco refuerzos de Palora, tres de Arajuno y tres de Santa Clara. La selección de los futbolistas indígenas y mestizos se realizó la semana pasada, en los estadios comunales.



“Este año vamos a competir con los talentos futbolísticos de la provincia y no vamos a hacer contrataciones en otras urbes”, agregó Santi. El propósito del equipo es que los 24 jugadores ganen experiencia para lograr en el futuro los ­primeros lugares y llegar a la Serie B con el mensaje de ­cuidar la selva.



El plantel amazónico será dirigido por el entrenador Luis Valverde. El estratega también está encargado de las divisiones formativas de la Escuela de Fútbol Sarayaku, donde están 54 niños. Los jugadores de las categorías Sub 10 y 13 alcanzaron el vicecampeonato en el torneo provincial, organizado por la Prefectura de Pastaza.



“Creemos que en unos dos o tres años disputaremos con jugadores netamente de la comunidad el torneo de la Segunda categoría. Tenemos la expectativa de que alguno de los muchachos juegue en un equipo de la Serie A y por eso vamos a seguir fogueándolos”, indica Valverde.



El Club Deportivo Sarayaku presupuestó USD 10 000 para su tercera participación en la Segunda Categoría. Entre las empresas auspiciantes se encuentran Aero Sarayaku, el Banco Sarayuku y otras microempresas de la provincia.



Entre los gastos que se deben hacer están: alimentación, hospedaje y movilización de futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes de la comunidad de Sarayaku centro a la capital de la provincia de Pastaza. Además, los futbolistas recibirán una remuneración económica por cada partido que disputen.



Según Celso Aranda, presidente encargado del club, los 13 jugadores, de las siete comunidades de Sarayaku, viajarán cinco horas en canoa por el río Bobonaza hasta el puerto Chayuayaku, ubicado al sur de la capital provincial.



Los jóvenes saldrán el viernes de la comunidad luego de finalizar las actividades escolares, se entrenarán el sábado y disputarán los partidos el domingo. Estos se desarrollarán en el estadio municipal Víctor Hugo Georgis. El costo de la entrada es de USD 3.

“Los ‘Hijos del Jaguar’ llevamos el mensaje de la defensa a la Amazonía y su selva. Con el apoyo de nuestra hinchada lograremos una buena participación en el campeonato”, aseguró el dirigente indígena.